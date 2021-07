"Me ha pasado muchísimo que ya me he encontrado personas que me dicen 'estamos viendo la novela', 'estamos felices', 'nos encanta', 'qué maravilla'. Comentarios como de 'mi mamá no se la quería ver porque, claro, la vio hace 30 años y entonces le parecía terrible que fueran a hacer esto, pero se la está viendo y le encanta, le fascina, está enamorada'", cuenta feliz. "Hay muchos comentarios así similares que me hacen entender que este proyecto ha tenido un efecto muy bonito y es que ha como desarmado a la gente incluso que tenía ciertas prevenciones porque ya conocía la historia, porque había visto la anterior versión, por lo que fuera; pero entró y la gente la está viendo y la han recibido felices y están contentos y como que se abrieron a la posibilidad de ver esta nueva versión que realmente es otra cosa guardando la esencia de siempre, pero es otra; entonces encantada realmente".

Me quedaba muy difícil como actriz justificar eso, es que no puede ser que no le cuente y no podía hacer nada más que literal justificar por qué Gaviota no le contaba

"Yo leía los libretos y decía: 'No puede ser'. Yo leía y decía: 'Le va a contar, le va a contar, se lo encontró, le está hablando, se miran fijamente, Gaviota le va a decir, pero entra no sé quién y yo no, no puede ser'…", confiesa entre risas. Y después llegaba al set hablaba con el director y yo decía: "Me queda muy difícil'. Me ponía brava y todo. Me quedaba muy difícil como actriz justificar eso, es que no puede ser que no le cuente y no podía hacer nada más que literal justificar por qué Gaviota no le contaba, entonces sí es como una lucha que tienes ahí tú como persona con lo que tú piensas, con lo que tú crees, sobre todo yo que a mí me gusta decir las cosas claramente, sin rodeos, sin darle muchas vueltas, de frente, entonces que pase esto… Pero bueno eso es divertido, es parte del trabajo precisamente", señala.