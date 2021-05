Laura Londoño promete una Gaviota diferente sin perder la esencia de la original La actriz colombiana protagoniza la nueva versión de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer que Telemundo estrena esta noche a las 10 p.m., hora del Este. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la década de 1990, el mundo entero suspiró con la historia de amor protagonizada por Gaviota (Margarita Rosa de Francisco) y Sebastián (Guy Ecker) en el Eje Cafetero colombiano. 25 años después, y tras varias versiones en el camino –entre ellas Destilando amor con Angélica Rivera–, la inspiradora trama escrita por el fallecido escritor colombiano Fernando Gaitán vuelve a cobrar vida desde este martes 25 de mayo a través de la pantalla de Telemundo con el estreno de una versión modernizada de Café con aroma de mujer que cuenta con las actuaciones protagónicas de Laura Londoño y William Levy. "Es un honor gigante, es una maravilla, es una gran oportunidad [y] es una gran responsabilidad también", asegura Londoño sobre el reto de dar vida a este icónico personaje. "[Gaviota] es una mujer que representa a muchas mujeres, que inspira a muchas otras, entonces yo creo que hay mucho por decir. Afortunadamente, tenemos una historia maravillosa que nos dejó Fernando Gaitán, que ahora toma Adriana Suárez, que tiene una manera de escribir divina. Como mujer yo creo que le imprime aún más alcance, más vuelo a esta Gaviota". Laura Londono Laura Londoño es Gaviota | Credit: TELEMUNDO Aunque conserva la esencia de la historia original, la actriz colombiana destaca que esta es "otra versión completamente diferente" en la que estará presente la tecnología. "Yo siempre hago el chiste que esta es una Gaviota con celular. Realmente es otra versión porque una versión fue hace 25 años, otra versión hoy 25 años después. Ya todo ha cambiado mucho, todos hemos cambiado, las mujeres sobre todo hemos cambiado demasiado", asegura. Laura Londoño Laura Londoño protagoniza Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "La razón por la que Gaviota y Sebastián antes se perdían un montón de tiempo era porque no tenían cómo encontrarse. Hoy con las redes sociales eso es imposible. Hay muchas cosas que ya por estar en el 2021 todo cambia, guardando obviamente la esencia de la historia y la esencia de los personajes, que es lo más lindo, pero hoy la historia es otra, sobre todo las mujeres". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Londoño define a su personaje como una mujer que sueña y que "cree en ella". Laura Londoño Laura Londoño es Gaviota | Credit: TELEMUNDO "Es una mujer que aprende a seguir confiando en ella a pesar de todos los obstáculos, a pesar de que hay muchas personas que le dicen que no puede hacer ciertas cosas. Es una mujer que rompe todas esas reglas que le están diciendo no, no puedes, no debes… Ella sigue detrás de sus sueños y los alcanza", comenta la actriz de 33 años, quien ha participado en exitosas producciones colombianas como La ley del corazón y Paraíso Travel.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Laura Londoño promete una Gaviota diferente sin perder la esencia de la original

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.