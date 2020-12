Close

Laura Londoño, encantada de trabajar con William Levy La actriz colombiana protagoniza junto al actor cubano la nueva versión de la exitosa telenovela Café, con aroma de mujer, historia que ambos ya graban en Colombia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Laura Londoño no puede ocultar su felicidad. La actriz colombiana afronta uno de los retos más importantes de su carrera como protagonista de la nueva versión de la exitosa telenovela Café, con aroma de mujer, historia que graba actualmente en su país de origen. Y lo hace acompañada de un elenco de lujo, empezando por su pareja, el actor cubano William Levy. Preguntada por sus fans sobre cómo es de ‘papacito’ el que fuera galán de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel y Sortilegio, Londoño sorprendió a muchos con su pícara respuesta: "Ustedes no han visto que le dicen ‘William deli’, bueno pues así tal cual", dijo en un tono de lo más bromista. Image zoom William Levy y Laura Londoño | Credit: Mezcalent; Instagram Laura Londoño "Parece que algo muy bueno tengo que haber hecho para merecerme todo esto", bromeó a raíz de otra pregunta que le hizo una fan sobre por qué siempre le tocan ‘papacitos’ en sus proyectos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo a través de las redes sociales, Laura también habló del estricto protocolo que tienen que cumplir a la hora de grabar escenas románticas debido a la crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus. "Nos hacen pruebas cada semana. Es muy maluco, pero muy necesario. Así todos estamos tranquilos y podemos trabajar sin problema", detalló la intérprete de 32 años. Image zoom Laura Londoño y William Levy | Credit: Cortesía Canal RCN Respecto a qué tanto va a cambiar esta historia de la original, la actriz fue muy clara al comentar que la que ellos están grabando "es una adaptación, es decir otra versión". "En 25 años todo ha cambiado mucho, sobre todo el papel de las mujeres en la sociedad", dijo. La nueva versión de Café, con aroma de mujer se podrá ver por Telemundo.

