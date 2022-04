Laura Londoño hace frente a los rumores de su supuesta mala relación con William Levy y responde si volvería a trabajar con él "¿Por qué hablan tanto de tu mala relación con William Levy?", le preguntaron recientemente a la protagonista de la nueva versión de Café con aroma de mujer. Mira su respuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque hace aproximadamente medio año que llegó a su fin por Telemundo, la nueva versión de Café con aroma de mujer sigue dando de qué hablar debido al éxito que ha tenido recientemente la telenovela protagonizada por Laura Londoño y William Levy en Netflix. La llegada del melodrama al servicio de streaming ha reavivado un rumor que comenzó a correr como la pólvora durante las grabaciones de la ficción: la supuesta mala relación que habría existido entre Londoño y Levy mientras interpretaban a 'La gaviota' y a Sebastián. Este lunes, la actriz colombiana hizo frente a esta polémica a través de una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo por medio de sus historias de Instagram. "¿Por qué hablan tanto de tu mala relación con William Levy?", le preguntó una fan. Laura Londoño William Levy y Laura Londoño, protagonistas de Café con aroma de mujer | Credit: Instagram Laura Londoño A lo que Londoño le respondió: "Yo me pregunto exactamente lo mismo porque no sabes cuántas preguntas hay de '¿de verdad que te llevabas muy mal con William…?". La actriz, quien se convirtió a principios de año en mamá por segunda vez, reconoció que no todo fue color de rosa en su relación con el galán cubano ya que pasó por altibajos y no siempre se llevaron 'superbien', pero aclaró que nada fuera de lo común. Laura Londoño Laura Londoño es Gaviota en Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "Aquí hay de todo. Había días que nos llevábamos superbien y días que no porque eso es así en la vida real y en la vida de ficción y en todas las vidas. A veces uno quiere y a veces uno no quiere ver al otro, pero aún así seguimos trabajando", compartió Londoño. ¿Volvería a trabajar con William Levy? Pero, ¿será que la actriz volvería a compartir set de grabación con el cotizado galán? Café Laura Londoño y William Levy, protagonistas de Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "Volvería a trabajar con él, claro que sí, obvio que sí", respondió sin dudarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Agradecí enormemente además trabajar al lado de él, aprendí millones de cosas. No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia, los detesta. No nos vayamos a los extremos. Todo estuvo perfecto", aseveró la intérprete de 34 años.

