Laura Flores regresa a Telemundo con la nueva versión de Hasta que la plata nos separe La actriz mexicana habla de su experiencia de trabajo en Colombia como parte del elenco de la telenovela que protagoniza Carmen Villalobos y da detalles sobre su personaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Flores Laura Flores es Clemencia Maldonado en Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO Como en casa, así se ha sentido Laura Flores desde que pisó por primera vez en Colombia el set de grabación de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, telenovela que Telemundo estrena este martes 10 de mayo en horario estelar con Carmen Villalobos y Sebastián Martínez como protagonistas. "La gente me ha tratado increíble, desde que llegué todo ha sido maravilloso. Quieren mucho a los mexicanos", cuenta la actriz mexicana en entrevista con People en Español. "La convivencia con mis compañeros actores ha sido increíble, pero no nada más con los actores, con los técnicos, con la gente de la producción, la gente de RCN y la gente que trabaja también con mi mánager… Todo ha sido muy padre, muy armónico y con mucho respeto. Hay como mucha calidad humana y eso créeme que hace una diferencia muy importante, o sea te sientes muy a gusto", asevera Flores, quien supera los 600 mil seguidores en Instagram. Laura Flores Laura Flores es Clemencia Maldonado en Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO La actriz reconoce que ha estado en producciones de otros países y "a veces llegas y sí te sientes como que ahí no es tu lugar", pero "aquí me siento como en casa". "Me han tratado muy bien y aparte convivir con actores en escena que son grandes actores eso es increíble. Para mí es un honor estar aquí", agrega la intérprete de 58 años. Laura Flores Laura Flores es Clemencia Maldonado en Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO En la nueva versión de Hasta que la plata nos separe que produce RCN Televisión para Telemundo, Flores interpreta a Clemencia Maldonado, la tía de Alejandra (Villalobos). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Clemencia Maldonado es una mujer muy interesante porque es una mujer chapada a la antigua. No hizo su vida amorosa por cuidar a su sobrina y ahora resulta que cuando está viendo que ya se le está yendo la luz del día con los años ahora quiere encontrar el amor, entonces está en esa indecisión de saber si es correcto que ella pueda buscar el amor a estas alturas de su vida", avanza sobre su personaje la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Flores regresa a Telemundo con la nueva versión de Hasta que la plata nos separe

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.