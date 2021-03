"Yo los vi, eran novios": Laura Flores destapa romance de Fernando Colunga con compañera actriz La actriz mexicana compartió la anécdota en su programa Las 5 Mejores del canal Tlnovelas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esmeralda, La usurpadora, Amor real, Mañana es para siempre, Soy tu dueña, Porque el amor manda… La lista de telenovelas que ha protagonizado Fernando Colunga a lo largo de su exitosa carrera como actor es interminable. Y, aunque todas han sido inolvidables por algún motivo, el primer protagónico suele ser siempre el más especial por obvias razones. El reconocido galán de 55 años encabezó por primera vez el elenco de un melodrama en 1995 junto a Thalía en la exitosa telenovela de Televisa María la del barrio. Lo que pocos supieron en esa época es que, además de compañeros de trabajo, Colunga y Thalía llegaron a ser pareja en la vida real. Así lo confirmó recientemente la actriz mexicana Laura Flores, quien aseguró en el programa de televisión Las 5 Mejores del canal Tlnovelas haberlos visto besándose. "Yo los vi, eran novios", aseveró Flores. Thalía y Fernando Colunga Image zoom Thalía y Fernando Colunga en María la del barrio | Credit: Mezcalent "Laurita Zapata, que es amiga mía, nos invitó a comer a su casa y entonces ahí estábamos nosotras las más grandecitas y en eso llega Fernando Colunga […] y llega con Thalía y que los veo abrazándose y dándose un beso. Todas las viejas estábamos idas porque era un amor tan bonito, se veían tan enamorados", compartió la también estrella de telenovelas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura no es la primera actriz que confirma el romance que hubo entre los actores. El año pasado, Yulianna Peniche, quien trabajó con Thalía y Fernando en María la del barrio, también habló de la historia de amor que ambos protagonizaron en la vida real. "En ese momento Fernando Colunga era novio de Thalía. Eran novios y muy felices, pero muy. Se veían muy contentos, muy enamorados", declaró Yulianna.

