Laura Flores cambia de look, Cuna de lobos se estrena con éxito y más noticias de telenovela By Moisés González La inolvidable Patricia de Betty en NY dice adiós al rubio para un nuevo proyecto con Telemundo, Mayrín Villanueva celebra su cumpleaños en medio de las grabaciones de Soltero con hijas y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Exitoso estreno La nueva versión de la telenovela Cuna de lobos arrancó con éxito el pasado lunes 7 de octubre sus transmisiones en México. La serie que protagoniza la reconocida actriz española Paz Vega se ubicó como el programa líder de audiencia del horario estelar de la televisión mexicana tras promediar durante su primer capítulo 3,2 millones de televidentes, según datos de Nielsen IBOPE México difundidos por PRODU. Nuevo look Laura Flores presumió a través de sus redes sociales el look que lucirá como parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas. "Les presento a Alondra Ruvalcaba, mi nuevo personaje", escribió la actriz mexicana junto a la instantánea. ¡Adiós al rubio! La inolvidable Patricia de la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY, Sylvia Sáez, también cambió recientemente de look. La actriz mexicana, que le dijo adiós este miércoles a su larga cabellera rubia, pronto comenzará a grabar un nuevo proyecto para la citada cadena de habla hispana. Feliz cumpleaños Mayrín Villanueva sopló este miércoles en el estado mexicano de Guerrero las velas de su pastel de cumpleaños en medio de las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas, historia en la que la actriz mexicana tendrá un destacado protagonismo. De regreso Pablo Montero ya graba en México la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas, historia en la que rivalizará con Gabriel Soto por el amor de Vanessa Guzmán. Rubí... en España La capital de España, Madrid, acoge esta semana las grabaciones de la nueva versión de la exitosa telenovela Rubí. Sus protagonistas, la actriz mexicana Camila Sodi y el galán argentino Rodrigo Guirao, estuvieron grabando este miércoles en el famoso parque del Retiro. Primer preventivo Médicos, línea de vida; así se conocerá finalmente a la nueva ficción estelar de Televisa que protagonizan Daniel Arenas y Livia Brito. La teleserie aterrizará en México el lunes 11 de noviembre en horario estelar. ¡Puedes ver el primer preventivo aquí! Se acerca... Con esta imagen Telemundo comenzó a promocionar el estreno de la segunda temporada de La doña. La telenovela protagonizada por Aracely Arámbula aterrizará próximamente en el prime time hispano. Imparable La nueva versión de La usurpadora (Univision) continúa imparable en el prime time hispano. La ficción protagonizada por Sandra Echeverría y Arap Bethke logró el pasado martes 8 de octubre uno de sus datos de audiencia más altos tras promediar 1,741,000 televidentes (P2+) y 812,000 adultos 18-49 años. Nueva versión El productor de Rebelde, Pedro Damián, será el encargado de llevar nuevamente a la pequeña pantalla ahora en formato serie Los ricos también lloran, la exitosa historia que en 1979 protagonizaron Verónica Castro y Rogelio Guerra.

