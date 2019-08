Laura Carmine en busca de personajes más apegados a la realidad: "Sentía que me estaba encasillando como la villana de las telenovelas"

Sí, sentía que me estaba encasillando en el mismo tipo de personaje de la villana, la que quiere el dinero y el hombre a costa de lo que sea. Siempre a mí me ha gustado hacer personajes muy apegados a la realidad de lo que nos tiende a pasar a nosotros las mujeres en diferentes etapas de nuestras vidas y también me encanta hacer villanas porque de verdad me divierto, pero son personajes que a mí se me dificultan un poco porque no tienen nada de mí. Ojalá que yo tuviera algo de villana porque sería muy feliz en mi vida, me evitaría tantas cosas, pero la verdad que sí me estaba encasillando un poco y no me quiero quedar haciendo todo el tiempo la villana porque mi trabajo es ser actriz, yo no voy en la vida ‘oye Laura y qué eres’ ‘soy villana’ no, no quiero hacer el mismo personaje siempre.