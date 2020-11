Close

Así luce ahora la hija de Jaime Camil en Las tontas no van al cielo Mariana Lodoza tenía 9 años cuando interpretó a Rocío en la exitosa telenovela de Televisa que también protagonizó Jacky Bracamontes. Hoy tiene 22. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2008, tras el éxito de La fea más bella, Jaime Camil volvió a protagonizar una nueva comedia romántica para Televisa, Las tontas no van al cielo, teniendo en esta ocasión a Jacky Bracamontes como su pareja. La telenovela, que produjo Rosy Ocampo, no tardó en cautivar al público con su divertida y a la vez entrañable historia. Entre su elenco infantil se encontraba Mariana Lodoza, una talentosa niña de 9 años que daba vida a Rocío, la hija del personaje que interpretaba el carismático actor mexicano. Image zoom Jaime Camil y Mariana Lodoza en Las tontas no van al cielo | Credit: Instagram Mariana Lodoza Mariana, quien hoy tiene 22 años, descubrió su pasión por el mundo de la interpretación gracias a su participación en esta historia y hoy sigue vinculada al mundo artístico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue un parteaguas en mi vida, o sea Las tontas fue mi primer novela y se me abrieron muchísimo las puertas en Televisa, empecé a hacer novelas, programas. Fue cuando descubrí que la actuación era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida y también me dejó gente muy querida como Silvia Mariscal, Jaime Camil, Violeta Isfel, Jacky Bracamontes", compartió la joven actriz en una entrevista reciente para la página Telenovela Fan. Image zoom Mariana Lodoza en la actualidad | Credit: Instagram Mariana Lodoza Mariana, que tuvo la oportunidad de estudiar actuación en Los Ángeles, se reencontró hace algunos meses en Estados Unidos con Jaime, de quien guarda los mejores recuerdos. La actriz compartió a principios de año una foto del reencuentro a través de su perfil de Instagram, donde puede presumir de tener algo más de 60 mil seguidores. Image zoom Reencuentro Jaime Camil y Mariana Lodoza | Credit: Instagram Mariana Lodoza "Me calentó mucho el corazón ver que le está yendo tan bien en Estados Unidos y que sigue siendo el Jaime humilde, divertido y el Jaime que yo conocí hace diez años", expresó.

