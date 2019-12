Las telenovelas que llegan a Univision en 2020 La cadena ha destapado las nuevas ficciones que formarán parte de su programación durante el primer trimestre del próximo año con Médicos como su principal novedad. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ficción promete seguir teniendo gran protagonismo en 2020 en la parrilla de programación estelar de Univision. Además de la segunda temporada de Amor eterno, que aterrizará el 6 de enero a las 9 p.m., hora del Este, y de la nueva versión de Rubí, que comenzará a transmitirse el 21 de enero en sustitución de El dragón; la cadena ya promociona el estreno de una nueva teleserie. Se trata de Médicos, línea de vida, la más reciente producción de José Alberto Castro para Televisa protagonizada por Livia Brito, Daniel Arenas y Rodolfo Salas. Image zoom La ficción, que narra la historia de un grupo de profesionales de la salud que enfrentan el reto de resolver complejas y críticas situaciones médicas mientras tratan de sanar las heridas de su propia vida, verá la luz finalmente en Estados Unidos durante el primer trimestre del próximo. Si bien la cadena no ha revelado aún ni su fecha de estreno ni el horario en el que se transmitirá, todo apunta a que Médicos se encargará de sustituir a la nueva versión de Rubí a partir de marzo, por lo que lo más probable es que se transmita de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Médicos, línea de vida centra su historia en el Instituto de Especialidades Médicas, uno de los hospitales más prestigiosos del país por la cantidad de urgencias que atiende y porque también alberga a las mentes más experimentadas de cada una de las ramas de la medicina. La historia comienza cuando durante una gran emergencia, el Doctor Lara, director del Instituto, niega la admisión de un paciente. Esta decisión es el inicio de una serie de acontecimientos fatídicos, pues el paciente fallece y uno de sus familiares decide vengarse del director. Image zoom Daniel Arenas. Ante la necesidad de un nuevo director, el mejor candidato es el Doctor Gonzalo Olmedo, un reconocido Neurocirujano que ha dedicado su vida a brindar salud y tratamientos a la gente que lo necesita. El nombramiento de Gonzalo no es del agrado del Doctor René Castillo, el Director Administrativo del Instituto, pues él solía sacar ventaja personal a través de negocios turbios con proveedores y laboratorios, entre otros actos de corrupción. En cuanto Gonzalo toma la Dirección, se destapa una cloaca de malos manejos e irregularidades que le hacen comprender que el Instituto está peor de lo que pensaba, pero en vez de rendirse, se propone trabajar arduamente con su equipo de especialistas, para implementar un proceso de atención exitoso. Advertisement

