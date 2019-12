Las telenovelas menos exitosas en 2019 Estas fueron las ficciones de Telemundo y Univision que no tuvieron el éxito esperado en el prime time hispano a lo largo del 2019. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print 2019 está a punto de finalizar y tanto Univision como Telemundo hicieron su mejor esfuerzo para intentar cautivar al televidente con ficciones de lo más variopintas. No todas las producciones que se estrenaron a lo largo del año, sin embargo, tuvieron el éxito esperado. Así como hubo muchas que contaron con el respaldo de la audiencia, también hubo otras que desafortunadamente pasaron sin pena ni gloria por el prime time. Doña flor y sus dos maridos Este fue el caso, por ejemplo, de la telenovela mexicana Doña Flor y sus dos maridos que Univision estrenó el 15 de abril a las 9 p.m., hora del Este. La ficción apenas duró una semana en el horario estelar ya que debido a sus discretos datos de audiencia la cadena no tardó en cambiarla de horario. Image zoom El Barón Algo similar le sucedió a principios de año a la superserie de Telemundo protagonizada por el actor mexicano Francisco Angelini, que también fue sacada del horario estelar tras no cumplir con las expectativas de la cadena en términos de audiencia. Image zoom Francisco Angelini y Maria Elisa Camargo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Preso No.1 Los discretos datos de audiencia que también obtuvo el drama político de Telemundo hicieron que la cadena finalizara un mes antes de lo previsto la ficción. De los 64 episodios que se grabaron y que están disponibles en Netflix, la historia protagonizada por Erik Hayser finalmente se condensó en 44 capítulos. Image zoom Erik Hayser. No te puedes esconder El thriller psicológico protagonizado por Blanca Soto fue otro de los desaciertos del año. Si bien contaba con el esperado regreso a la televisión de la actriz mexicana tras su exitoso protagónico en Señora Acero, la serie tuvo unos datos de audiencia paupérrimos. Afortunadamente para Telemundo, la historia apenas tenía 10 capítulos, por lo que solo estuvo dos semanas al aire. Image zoom Blanca Soto. Otras ficciones que tampoco lograron brillar en el prime time hispano en 2019 fueron Un poquito tuyo (Telemundo) que protagonizaron Marjorie de Sousa y Jorge Salinas, Juntos el corazón nunca se equivoca (Univision) –la primera telenovela gay de Televisa– y la segunda temporada de Por amar sin ley (Univision), entre otras. Advertisement

Close Share options

Close View image Las telenovelas menos exitosas en 2019

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.