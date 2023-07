Las grandes bazas de Telemundo para su prime time Las nuevas apuestas estelares de la cadena hispana prometen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando Colunga Fernando Colunga; Dania Méndez | Credit: Mezcalent; Telemundo La primera mitad del año no ha sido especialmente buena para Telemundo en términos de audiencia. En los últimos meses, la cadena hispana ha tenido que apartar del horario estelar dos ficciones, Juego de mentiras y Betty en NY, debido a sus discretos datos de audiencia. Desde que finalizaran en abril La casa de los famosos 3 y en mayo El señor de los cielos 8, Telemundo no ha logrado liderar ninguna franja horaria estelar frente a las telenovelas de Univision. La cadena confía en revertir esa situación con la batería de estrenos que tiene preparada y que incluye el reality show más ambicioso de la televisión, además de las telenovelas protagonizadas por Fernando Colunga y William Levy. Lo que se avecina en el prime time de Telemundo promete... Los 50 El ambicioso reality show tomará el relevo a la segunda temporada de Top Chef VIP el martes 18 de julio a las 7 p. m., hora del Este. La premisa de esta competencia no puede ser más atractiva: 50 celebridades, entre las que se incluyen exrostros de La casa de los famosos como Dania Méndez, Salvador Zerboni, 'El Potro' y Nicky Chávez, vivirán en una lujosa hacienda desconectadas del mundo exterior mientras se enfrentan a despiadados desafíos dirigidos por un excéntrico personaje, El León, que estará acompañado de zorros, perros y conejos. León El León, el misterioso maestro del juego | Credit: Telemundo En palabras de Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo, Los 50 "representa una propuesta innovadora y atrevida para la audiencia de todas las edades". "Este formato único reúne y pone a prueba una cantidad sin precedentes de 50 personalidades. Además, permite que los televidentes se sumerjan a toda la acción y, sobre todo, tengan la oportunidad exclusiva de ganarse una cantidad significativa de dinero al final de la competencia". El Conde Ana Brenda y Fernando Colunga protagonizan este drama de época que marca el esperado regreso a las telenovelas del reconocido actor mexicano. El Conde Ana Brenda y Fernando Colunga, protagonistas de El Conde | Credit: TELEMUNDO La ficción, que también cuenta en su elenco con Marjorie de Sousa, Chantal Andere, Sergio Sendel, Víctor González y Helena Rojo, entre otros, centra su historia en Alejandro Gaitán (Colunga), un joven campesino que, tras pasar 17 años de injusto encierro por un crimen que no cometió, logra fugarse de la cárcel y regresa como el poderoso Conde Joaquín de Montenegro para hacer justicia en contra de quienes lo traicionaron, en especial de su novia de la juventud, Mariana (Contreras), a quien cree parte de esa conspiración. Vuelve a mí El drama romántico que protagonizan William Levy y Samadhi Zendejas es otra de las grandes apuestas de Telemundo en materia de ficción. Esta serie original brindará a los televidentes, según Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios, "contenido de vanguardia y de alta calidad, centrado en historias entretenidas y con las que muchos se podrán identificar". William Levy y Samadhi Zendejas, protagonizan Vuelve a mí William Levy y Samadhi Zendejas, protagonizan Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ficción tiene como punto de partida el trágico secuestro de Andrés, el hijo de Nuria (Zendejas), una mujer de escasos recursos que encontrará en el personaje interpretado por Levy no solo el pilar que mantiene vive su esperanza, sino también al gran amor de su vida. "En este drama lleno de vínculos amorosos, el amor incondicional de una madre por su hijo se convertirá en el hilo conductor de la historia", avanzó Telemundo. ¿Cuál de estas apuestas esperas con más ganas?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las grandes bazas de Telemundo para su prime time

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.