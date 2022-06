Lanzan primer video promocional de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni son las protagonistas de este melodrama que se estrenará en México en el mes de julio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer la ausencia Protagonistas Vencer la ausencia | Credit: TELEVISAUNIVISION Tras Vencer el miedo, el desamor y el pasado, ahora llega Vencer la ausencia. La cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision alista su estreno en México. El melodrama que protagonizan Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni aterrizará en su país de origen el 18 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. Cuando queda un mes para su estreno, el pasado fin de semana se lanzó el primer video promocional de esta esperada historia que engalanan David Zepeda y Danilo Carrera. En el avance, que no supera los 30 segundos de duración, se revelan las primeras imágenes de la telenovela al mismo tiempo que se destapan las ausencias que sufrirán sus cuatro protagonistas. "Cuatro amigas entrañables y una tragedia que lo cambiará todo. Esther (Villanueva) enfrentará la pérdida de su hijo, Julia (Díaz) la desaparición de su esposo y el dolor de su pequeño, Rayo (Perroni) un futuro sin su madre y Celeste (Barros) una enfermedad que pondrá en riesgo su maternidad y su matrimonio. Pero unidas reconstruirán sus vidas y así podrán Vencer la ausencia", reza la voz en off que acompaña a este primer video promocional. El avance dejó con muy buen sabor de boca a los fans de esta exitosa franquicia. "Siento que lloraré mucho", "Se ve buenísima" o "Ya estoy llorando", fueron algunos de los incontables comentarios que no tardaron en publicarse en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vencer la ausencia presenta la historia de cuatro mujeres de distinto origen, unidas por una entrañable amistad. Sin embargo, su hermandad se resquebrajará cuando, sorpresivamente, un accidente haga que todas ellas pierdan a un ser amado. Tras descubrir las causas de ese percance, compartirán un doloroso misterio. Ellas deberán asumir el desafío de Vencer la ausencia y resolver el duelo para reconstruir sus vidas, recuperando la sororidad que las unía.

