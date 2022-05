Lanzan primer avance de la telenovela Mujer de nadie ¡con Livia Brito como protagonista! El melodrama protagonizado por la actriz cubana se estrenará en México en junio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mujer de nadie Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie Con Livia Brito como protagonista, La desalmada se convirtió el año pasado en la telenovela más vista de TelevisaUnivision, registrando altos niveles de audiencia en México y Estados Unidos. Un éxito que la actriz cubana espera ahora repetir como la heroína de Mujer de nadie, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision que está a cargo de la productora Giselle González. La ficción, que también cuenta con la actuación protagónica de Marcus Ornellas, aterrizará el próximo mes de junio en México por Las Estrellas en el horario de máxima audiencia. A menos de un mes para su estreno, la cadena lanzó este lunes el primer video promocional de la telenovela en el que se revelan las primeras imágenes de esta esperada historia. "Una joven bella hace pensar en una vida perfecta, pero hay destinos marcados por el dolor, por los más oscuros deseos y por amores traicionados. Solo una mujer fuerte tendrá el poder de superar la tragedia", reza la voz en off que acompaña a este primer avance. Las reacciones entre aquellos que esperan con muchas ganas el estreno de la telenovela protagonizada por Brito no se hicieron esperar a través de las redes sociales. "No me la pierdo por nada", "Va a ser todo un éxito", "Ya quiero verla" o "¡Qué ganas de verla", fueron algunos de los incontables comentarios que generó el esperado avance. Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mujer de nadie es una adaptación de la exitosa telenovela mexicana Amarte es mi pecado, historia que protagonizaron en su día Yadhira Carrillo y Sergio Sendel. El melodrama, que incluye en su elenco a Azela Robinson, Cynthia Klitbo, Carmen Aub, Juana Arias, María Penella y Plutarco Haza, entre otros, gira alrededor de Lucía Arizmendi (Brito), una joven hermosa que vive con su padre en San Jacinto, Puebla, con quien ha construido una relación muy estrecha y amorosa y cuya mayor pasión es la fabricación de talavera.

