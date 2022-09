Lanzan primer avance de la telenovela Cabo, nueva versión de Sortilegio El melodrama de TelevisaUnivision cuenta con las actuaciones protagónicas de Bárbara de Regil y Matías Novoa. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero fue Tú o nadie (1985), luego Acapulco, cuerpo y alma (1995), después Sortilegio (2009) y ahora llega Cabo. La exitosa historia que protagonizó hace más de tres décadas Lucía Méndez y que estelarizaron en 2009 Jacky Bracamontes y William Levy regresa a la pequeña pantalla con una nueva versión a cargo del productor de La desalmada, José Alberto Castro. El melodrama se graba desde hace varios meses en México y cuenta con las actuaciones protagónicas de Bárbara de Regil, quien debuta en Televisa, y Matías Novoa. Justo cuando queda un mes para su estreno, este fin de semana se lanzó a través de las redes sociales el esperado primer avance de esta historia que antagoniza Diego Amozurrutia. Cabo Cabo | Credit: TelevisaUnivision "El amor sabe de traiciones y de pasiones", reza la voz en off que acompaña a este primer video promocional en el que se destapan las primeras imágenes de la telenovela. Uno de los primeros en compartir el avance a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de superar el millón de seguidores, fue su protagonista masculino. "Otra aventura comienza", escribió Novoa junto al video. En la telenovela también participan Rebecca Jones, Eva Cedeño, Sergio Klainer, Rafael Inclán, Arlette Pacheco, Mar Contreras, Raúl Coronado, Bárbara Torres, Gonzalo Vega Jr. y María Chacón, ente otros. Matías Novoa Matías Novoa, protagonista de Cabo | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más sobre Cabo Cabo presenta la historia de rivalidad entre dos hermanos, interpretados por Novoa y Amozurrutia. "No es de sangre pero es mi hermano desde chiquito, nos criamos juntos y por ahí va a haber muchas traiciones, todo el tiempo él le va a tirar a su hermano, él hacia mí, entonces va a ser muy complicado porque esas relaciones son de amor y odio, pero el odio nos lleva al amor, entonces todo el tiempo va a estar en esta lucha constante", comentaba al respecto en su día Matías en una entrevista con Televisa Espectáculos.

