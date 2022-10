Lambda García, ganador de Top Chef VIP, ¡ahora en Univision! El actor mexicano se dejará ver durante los próximos meses en la pantalla de Univision tras su exitosa participación en la competencia culinaria de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lambda García Lambda García | Credit: Mezcalent Lambda García se alzó la semana pasada con el codiciado título de Top Chef VIP durante la gran final de la exitosa competencia de cocina de Telemundo que condujo Carmen Villalobos, pero el actor mexicano se llevó algo más que este reconocimiento y los $100.000 del premio. "Me dejó experiencias, me dejó amor en todo sentido: amor propio, amor a una actividad que jamás me imaginé me fuera a gustar, amor a perdonar y perdonarme. Me deja nueva familia, nuevos amigos y experiencias que contar por mucho, mucho tiempo", reconoció Lambda a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de superar el millón de seguidores. Aunque el actor de 35 años espera que su relación con Telemundo sea larga y fructífera a raíz de su triunfo en Top Chef VIP, por el momento Lambda se dejará ver durante los próximos meses en la pantalla de la competencia, Univision, en esta ocasión en el terreno de la actuación. Lambda García Lambda García, ganador de Top Chef VIP | Credit: Telemundo La cadena hispana estrenará este miércoles 5 de octubre Amor dividido, telenovela que grabó Lambda en México para TelevisaUnivision justo antes de embarcarse en la aventura de Top Chef VIP. En esta historia protagonizada por Gabriel Soto y Eva Cedeño, que se transmitirá de lunes a viernes a las 2 p. m., hora de Este, el ganador de la competencia culinaria de Telemundo interpreta a Danilo Medina, el ejemplo perfecto de un buen muchacho que, por rodearse de las personas equivocadas, termina cometiendo un grave error que lo llevará a la cárcel. Lambda García Lambda García es Danilo en Amor dividido | Credit: TelevisaUnivision "Es un error garrafal, pero es un error que lo hace por amor y por inconsciencia y por ser también buena persona. Muchas veces cometemos errores por no saber decir que no o por ser complaciente con otros […] y por eso es que está en prisión, está cuatro años", adelantó sobre su personaje Lambda a finales del año pasado en una entrevista para el programa Hoy. Amor dividido Gabriel (Federico Ayos) y Danilo (Lambda García), pasarán de la amistad al amor en Amor dividido | Credit: TelevisaUnivision Sobre la telenovela, que ya se emitió en México, comentó: "Habla sobre dinámicas actuales y los personajes somos muy humanos, entonces nos equivocamos, hacemos, decimos, mentimos…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Producida por Angelli Nesma, Amor dividido sigue la historia de Abril (Cedeño) y Max (Soto), quienes aparentemente no tienen nada en común: ella es muy latina, él muy 'gringo'. Mientras que para Abril la familia es lo primero, para Max lo primordial es ser exitoso en el mundo corporativo. Ella ama vivir en su pueblo y trabajar en el campo. Él, a pesar de ser mitad mexicano, ha olvidado por completo sus raíces y es feliz viviendo en un país del primer mundo. Difícilmente estas dos personas podrían enamorarse, pero por distintas razones, ambos llegan, en contra de su voluntad, a radicar en la Ciudad de México y sus vidas comienzan a cambiar tajantemente, hasta unirlos en medio de la soledad y la decepción en la que los dejaron sus respectivas parejas.

