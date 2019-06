Lambda García ahora es el 'niño malo' de las telenovelas en La reina soy yo: "Charly Flow tiene mucho de mi personalidad"

Adentrarse en la piel de un cantante de reguetón superficial en la recién estrenada teleserie de Univision La reina soy yo ha sido todo un reto para Lambda García, quien precisamente rompe con su imagen de niño bueno en esta ficción que encabeza junto a Michelle Renaud. “Charly Flow es un supergalán que rompe corazones y eso me encanta porque lo hace muy interesante”, reconoce el actor mexicano, quien a finales de 2017 debutó en las pantallas de Telemundo como protagonista de la teleserie Sangre de mi tierra. En entrevista exclusiva para People en Español el intérprete de 32 años nos cuenta todos los entresijos de su participación en esta historia y nos confiesa, entre otras cosas, si se animaría a lanzarse como cantante y si le gustaría ser papá en la vida real.

¿Cómo definirías La reina soy yo?

Es una serie de muchos capítulos, por eso lo denominamos teleserie porque son 80, pero está todo hecho como las series que actualmente vemos, con otro lenguaje cinematográfico, con otro lenguaje de cámaras, con otro lenguaje actoral. La propuesta de iluminación, de fotografía… Todo tiene que ver hacia las series, entonces estoy muy contento de esto.

Image zoom Lambda García es Charly Flow en La reina soy yo. Cortesía TELEVISA

¿Cuál dirías que es el principal atractivo que tiene la teleserie?

Creo que la principal atracción que tiene es el modo en el que está hecha. La fotografía es espectacular, la historia te atrapa, la música tiene un gran sentido. Los conciertos que va a poder ver la gente son realizados 100% como conciertos entonces va a haber 1500 extras que van a estar cantando y coreando las canciones. La producción es impecable.

¿Llegaste a ver algo de La reina del Flow?

No, nunca vi nada de la historia original. No quería saber nada para no enviciarme o compararme. Creo que todos los actores siempre inyectamos algo fresco y algo nuevo, entonces no quise ver nada de la otra serie.

Con esta historia rompes con tu imagen de galán de telenovela…

Más bien rompo con mi imagen de niño bueno, creo que de galán Charly Flow es un supergalán y de eso se trata, que él rompe corazones y que él no tiene la conciencia como de estar con una sola persona y eso me encanta. No es un niño bueno y eso lo hace muy interesante.

Image zoom Lambda García, protagonista de La reina soy yo. Cortesía TELEVISA

¿Qué te gusta más ser el bueno o el malo de la historia?

Creo que el malo se divierte mucho más.

¿Dirías que es el personaje más alejado a ti que has interpretado hasta ahora?

Yo creo que sí por un lado, pero creo que tampoco podemos decir que es completamente alejado de mí porque uno como actor siempre le inyecta parte de su personalidad a los personajes y Charly Flow tiene mucho de mi personalidad: es encantador, es divertido, es un pillo… Creo que mucha de la personalidad de Lambda está en Charly.

¿Te animarías a lanzarte en algún momento como cantante?

No, no me animaría, es un gran paquete. Sí me encantaría sacar una canción si algún productor o yo mismo me produzco alguna canción, pero lanzarme a ser cantante profesional no lo creo.

¿Qué tal la química con Michelle Renaud?

Espectacular. Michelle ha sido de las grandes personas con las que yo me encontré en la serie. La amo, la adoro, es una gran niña, tiene un corazón enorme. Es una mujer que sabe perfectamente la chamba que hace y la química bueno se va a ver en pantalla y es espectacular.

Tu personaje es padre en la ficción, ¿te ves en la vida real siendo papá?

No, no tengo ganas de tener hijos.

¿Siempre soñaste con ser actor?

Fue a partir de los 14 años que empecé a estudiar teatro musical. Yo a los 13 todavía no sabía muy bien qué hacer con mi vida, pero me empezó como a interesar el arte y la música.

¿Cómo te defines?

Me defino como una persona sencilla, carismática, que vive la vida, que le gusta comer, que le gusta disfrutar cada propuesta que la vida le presenta. Soy una persona familiar, divertida que se deja sorprender por lo que venga.

¿Cuál es el recuerdo más especial que guardas de Sangre de mi tierra?

La experiencia de grabar en Miami, la experiencia de conocer gente de todas partes del mundo y hacerlos mis amigos, la experiencia de trabajar en Telemundo que fue también una gran oportunidad, la experiencia de tener una historia tan bien hecha en las locaciones tan bonitas y la oportunidad que se me dio de incursionar en el público americano.

¿Cuál sería en estos momentos tu más grande sueño a nivel profesional?

Que La reina soy yo sea un gran éxito, que me siga abriendo puertas aquí en el mercado de América del Norte, ser muy feliz con lo que tengo y que me sigan contratando para hacer muchas más propuestas de esta forma y de este calibre.

La reina soy yo se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.