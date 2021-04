Lala's Spa, la primera telenovela colombiana protagonizada por una actriz transexual El canal RCN hará historia el próximo martes 6 de abril en la televisión colombiana con el estreno de esta historia protagonizada por la actriz transexual Isabella Santiago. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta hace pocos años era impensable que una telenovela incluyera una historia de amor homosexual entre sus tramas principales o que contara con un actriz transexual como protagonista. Pero los tiempos están cambiando y hoy, en un intento por reflejar de manera más exacta la realidad actual y acercarse a las nuevas audiencias, las cadenas de televisión están resaltando cada vez con más frecuencia la diversidad sexual en sus historias. Este es el caso del canal colombiano RCN que el próximo martes 6 de abril estrenará Lala's Spa, la primera telenovela colombiana protagonizada por una actriz transexual. En tono de comedia, la ficción abordará la vida de Lala, una despampanante peluquera que regresa al barrio donde creció y en el que se enamora de un mujeriego ejecutivo de alta sociedad. "Es un hecho importante que una actriz trans protagonice una telenovela en Colombia", destaca a People en Español el conductor de televisión colombiano especializado en telenovelas Carlos Ochoa, quien durante 5 años fue analista de contenido de la vicepresidencia de programación del canal RCN. "Se había visto en Argentina [Pequeña Victoria (2019)], pero en México o en Colombia, que son países productores tan importantes en creación de melodramas, no se había visto. Habíamos tenido [solo] personajes secundarios protagónicos, como en el caso de Endry Cardeño en Los Reyes (2005), también se había visto en telenovelas en México en casos muy particulares como Por amar sin ley (2018)", explica Ochoa. Carlos Ochoa Image zoom Carlos Ochoa, conductor de televisión especializado en telenovelas | Credit: Cortesía El analista y crítico de melodramas latinoamericanos reconoce que es "importante que se generen este tipo de espacios para que las chicas de la comunidad trans tengan su espacio en la televisión", pero considera que se trata de una apuesta arriesgada "porque el público colombiano y latinoamericano todavía no está preparado para ver a una protagonista darse besos y tener esas escenas de cama y romance". "Tenemos mucha homofobia en la comunidad latina, entonces siento que va a ser un producto que le va a tocar lucharla bastante". Pese a ello, el actual presentador y periodista de entretenimiento del canal Teleantioquia subraya que "es una oferta muy tentadora para el consumidor de telenovela y para los canales que buscan tener contenidos llamativos para sus espectadores". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Detrás del personaje protagónico de Lala's Spa se encuentra la actriz transexual venezolana Isabella Santiago, quien debutó en la televisión en 2018 con la serie colombiana Nadie me quita lo bailao. "Lo que a mí me hace diferente es mi condición como transexual. Mi lucha ha sido contra esas personas que les gusta juzgarte o señalarte por lo que eres. Tuve que vivir una parte de mi vida en un cuerpo diferente. A través del tiempo y a través de la aceptación a mí misma he querido cambiar mi cuerpo con querer resaltar eso que yo dentro de mí, que mi espíritu es, una mujer", declaraba en 2015 Isabella en una entrevista a un medio chileno.

