Laisha Wilkins y el problema de salud que la llevó a alejarse de las telenovelas "Mi salud se deterioró, dejé de trabajar y me dediqué a mi salud", compartió recientemente a través de su perfil de Twitter la actriz mexicana, quien hoy ya está "sana y feliz". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con telenovelas como Un gancho al corazón (2008) y La fuerza del destino (2011), Laisha Wilkins se convirtió en una de las villanas más queridas de la pequeña pantalla. Alejada de los melodramas desde que en 2016 formó parte del elenco de La candidata, la actriz mexicana atravesó años atrás un duro momento a nivel personal que la llevó a retirarse temporalmente del género televisivo que la vio nacer en su día como estrella. Wilkins abrió su corazón recientemente a través de las redes sociales y habló de este complejo episodio de su vida que deterioró su salud y la llevó a bajar drásticamente de peso. "Hace tiempo estuve enferma, pesaba 44 Kg, mido 1.70, no podía ingerir alimentos ni absorbía nutrientes; mi salud se deterioró, dejé de trabajar y me dediqué a mi salud", explicó la también actriz de exitosos melodramas como Tres veces Ana y Que te perdone Dios. Laisha, quien está muy comprometida con los asuntos políticos de su país tal y como se puede apreciar en su perfil de Twitter –lo que le ha valido muchas críticas y burlas en las redes–, compartió una imagen suya actual junto a una foto de esa época para ilustrar el cambio físico que ha experimentado desde que comenzó a luchar contra la enfermedad hasta ahora. "Hay gente que lucra con las fotos de esa época y hace burla, dan pena. Lo importante: ¡hoy estoy sana y feliz!", dejó claro la intérprete de 44 años en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras varios años ausente en la televisión, Laisha regresó el año pasado a la pequeña pantalla como una de las presentadoras de La caja de Pandora, programa de la cadena Multimedios Televisión que estuvo conduciendo hasta principios de 2021. "Se cierran ciclos, se abren nuevos. Contenta de haber coincido con mujeres divertidas y profesionales", escribió desde su cuenta de Instagram durante su despedida del programa.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Laisha Wilkins y el problema de salud que la llevó a alejarse de las telenovelas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.