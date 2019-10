La usurpadora se despide como lo más visto del prime time hispano La telenovela de Univision protagonizada por Sandra Echevarría tuvo más audiencia durante su final que la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Quién dijo que la telenovela mexicana ha muerto? El melodrama como género televisivo está más vivo que nunca. Así lo prueba el reciente éxito que ha tenido la nueva versión de La usurpadora en el prime time hispano. La ficción protagonizada por la actriz y cantante Sandra Echeverría, que Univision estrenó el 16 de septiembre con gran éxito de audiencia, cerró sus transmisiones el pasado 18 de octubre por todo lo alto tras cinco semanas al aire. La trama que también encabezaron Andrés Palacios y Arap Bethke se despidió como el programa líder del prime time hispano luego de promediar durante su último capítulo 1,8 millones de espectadores (P2+) y cerca de 800 mil televidentes entre adultos 18-49 años. Image zoom Cortesía de Univision/Televisa La ficción logró congregar en su desenlace a más espectadores frente a la pantalla que El señor de los cielos. La ambiciosa superserie de Telemundo que protagonizan Matías Novoa e Isabella Castillo sedujo una hora más tarde, a las 10 de la noche, hora del Este, a poco más de 1 millón y medio de televidentes (P2+), aproximadamente unos 300 mil espectadores menos que La usurpadora; si bien en el grupo demográfico 18-49 años se impuso por la mínima a la telenovela de Univision, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. P2+ 1. La usurpadora: 1,8 M 2. El señor de los cielos: 1,5 M A18-49 1. El señor de los cielos: 803 mil 2. La usurpadora: 790 mil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El éxito de La usurpadora se vio reflejado durante las cinco semanas que estuvo al aire la producción de Televisa. En total la telenovela promedió durante sus 25 episodios 1,7 millones de espectadores totales (P2+), 721,000 adultos 18-49 años y 305,000 adultos 18-34, lo que llevó a la cadena de habla hispana a liderar cómodamente de lunes a viernes la franja horaria de las 9 de la noche, hora del Este, frente a Telemundo en los tres grupos demográficos claves. Image zoom Cortesía TELEVISA La versión modernizada de la historia que hace más de 20 años catapultó a la fama a la actriz venezolana Gaby Spanic se convirtió, además, en la telenovela/serie de mayor audiencia de Univision en horario estelar entre adultos de 18 a 49 años desde Mi marido tiene familia, ficción que transmitió la cadena en 2017 con Zuria Vega y Daniel Arenas como protagonistas. Univision espera ahora repetir el éxito de La usurpadora con Cuna de lobos, otro clásico de Televisa que aterrizó el pasado lunes 21 de octubre en el prime time hispano. Cuna de lobos narra la historia de Catalina Creel (Paz Vega), una mujer obsesionada con el poder que será capaz de todo, incluso de matar, con tal de poder llegar a tenerlo. La ficción se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement

