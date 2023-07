La Tormenta versus Tierra de esperanza: quién es quién en la nueva versión Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tierra de esperanza Credit: TelevisaUnivision; Telemundo Univision estrenará este verano la telenovela Tierra de esperanza protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios. Se trata de una versión libre de la exitosa historia de Telemundo La Tormenta que estelarizaron Natalia Streignard y Christian Meier en 2005. Conoce quiénes dan vida ahora a sus personajes. Empezar galería María Teresa Carolina Miranda Credit: Telemundo; TelevisaUnivision Carolina Miranda da vida al personaje que en 2005 interpretó la actriz venezolana Natalia Streignard para Telemundo, María Teresa, una joven de ciudad que se ve obligada a asumir las riendas de su hacienda luego de que su padre es llevado injustamente a la cárcel por fraude y ambos pierden todo, excepto esta propiedad. Allí conocerá a Santos... 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Santos Andrés Palacios Credit: Telemundo; TelevisaUnivision Trabajador, leal, sencillo y de buen corazón son algunas de las cualidades que definen al personaje que en su día interpretó el actor peruano Christian Meier. Ahora es Andrés Palacios el que asume el reto de interpretar al capataz de la hacienda que caerá rendido ante los encantos de María Teresa. 2 de 10 Ver Todo Simón Luis Roberto Guzmán Credit: Telemundo; TelevisaUnivision El adinerado y ambicioso hacendado que vive con su madrastra en la finca que heredaron de su padre fue interpretado en la telenovela de Telemundo por el actor uruguayo Marcelo Buquet. En la versión de TelevisaUnivision que produce José Alberto Castro el personaje cambia de nombre. Ahora se llama Marco y es interpretado por Luis Roberto Guzmán. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Bernarda Mariana Seoane Credit: Telemundo; TelevisaUnivision Mariana Seoane se adentra en la piel de esta madre soltera que tiene una actitud reservada hacia los hombres debido a un perturbador pasado. El personaje fue interpretado en La Tormenta por la actriz colombiana Aura Cristina Geithner. 4 de 10 Ver Todo Valentina Sofía Castro Credit: Telemundo; TelevisaUnivision La actriz venezolana Eileen Abad se encargó en 2005 de dar vida a la hija mayor de Bernarda, Valentina Ayala. Ahora es Sofía Castro quien interpreta a esta joven decidida y con carácter rebelde que se enamora de Santos. 5 de 10 Ver Todo Trinidad Clarisa González Credit: Telemundo; TelevisaUnivision La hija menor de Bernarda fue interpretada en La Tormenta por la actriz colombiana Carmen Villalobos y era ciega. El personaje ahora se llama Regina, es muda y lo interpreta Clarisa González. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cipriano Sergio Goyri Credit: Telemundo; TelevisaUnivision El actor colombiano Iván Rodríguez fue el encargado de dar vida al corrupto presidente municipal de Puerto Bravo. Ahora el personaje corre a cargo de Sergio Goyri y se llama Rutilio. 7 de 10 Ver Todo Edelmira Martha Julia Credit: Telemundo; TelevisaUnivision Este personaje ambicioso y calculador que trata de mantener oculto su pasado mientras finge ser una adinerada dama de sociedad fue interpretado en 2005 por la actriz estadounidense Kristina Lilley. Ahora vuelve a cobrar vida gracias a Martha Julia, pero ya no se llama Edelmira, sino Adriana. 8 de 10 Ver Todo Nany Luz Maria Aguilar Credit: Telemundo; TelevisaUnivision La fallecida actriz colombiana Carmen Marina Torres dio vida en La Tormenta a la compasiva y cariñosa mujer que ha cuidado a María Teresa como si fuera su propia hija. Luz María Aguilar es quien interpreta a Nany en la nueva versión que estrenará Univision. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ernesto Alejandro Tommasi Credit: Telemundo; TelevisaUnivision El padre de María Teresa fue interpretado en su día por el actor colombiano Alejandro Buenaventura. El personaje ahora se llama Esteban y es interpretado por Alejandro Tommasi. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

