La telenovela y el actor con los que Ximena Duque quiere regresar a la televisión La actriz colombiana lleva varios años alejada de la pequeña pantalla, pero habría un proyecto que la haría regresar con los ojos cerrados al set de grabación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Mezcalent Alejada de la televisión desde hace 5 años; hoy, además de esposa y madre, Ximena Duque es una exitosa empresaria que impacta positivamente la vida de miles de mujeres a través de un modelo de negocio que la ha dado la independencia financiera que tanto buscaba. Pero la actriz de telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente no cierra la puerta a regresar a la actuación. Habría un proyecto concretamente con el que la esposa de Jay Adkins y mamá de Cristan, Luna y Skye volvería ya mismo a pisar un set de grabación con los ojos cerrados. Hablamos de la segunda temporada de Corazón valiente, la exitosa telenovela de Telemundo que grabó en el año 2012 y en la que tuvo como pareja a su compatriota Fabián Ríos. Ximena se reunió este jueves con el actor colombiano y la escritora del melodrama, Marcela Citterio, en una transmisión en vivo en Instagram en la que los tres manifestaron públicamente su deseo de volver a trabajar juntos en una continuación de Corazón valiente. "Cuando me preguntan si voy a volver a la televisión siempre digo [que] si es un personaje y un proyecto que de verdad me mueva y que para mí amerita salir de mi casa lo hago feliz y siempre he dicho [que] volver a la pantalla de la mano de ustedes 2, coprotagonizar con Fabián Ríos, sería un sueño, no solamente para mí sino para muchas personas", expresó Ximena. Corazón valiente Elenco de Corazón valiente | Credit: Mezcalent Aunque por el momento es solo un sueño que ronda por sus cabezas, Fabián está convencido de que más pronto que tarde la segunda temporada de Corazón valiente será una realidad. "Yo te aseguro que vamos a hacer segunda parte, yo no sé cómo, pero yo te aseguro que lo vamos a hacer. Hay una cosa muy poderosa en el mundo y es que cuando Dios habla es el poder absoluto y el pueblo es la voz de Dios y aquí está hablando el pueblo", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto no es una casualidad, esto es una causalidad y estamos reunidos prácticamente los próximos hacedores de la nueva temporada de hacer feliz a la gente. No se trata de Sammy y Willy [haciendo mención a los personajes que interpretaron en Corazón valiente], se trata de traer a nuevos personajes que tal vez están en este momento esperando una buena historia y esto es una buena historia donde podemos trabajar en equipo y sacarla adelante", agregó el actor, quien participa actualmente en la nueva versión de Hasta que la plata nos separe (Telemundo).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La telenovela y el actor con los que Ximena Duque quiere regresar a la televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.