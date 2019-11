La telenovela también manda en las plataformas de streaming A más de 20 años de su estreno, la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la fea se encuentra en el top 5 de las series más vistas de Netflix en México. Y hay más sorpresas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que ya no se producen tantas telenovelas como antes, especialmente en Televisa, es una realidad innegable. Si hace unos años la televisora mexicana tenía hasta cinco melodramas ‘nuevos' al aire, actualmente su parrilla de programación apenas está conformada por tres ficciones: La reina soy yo, Soltero con hijas y Médicos –sin contar obviamente las repeticiones. Pero de ahí a asegurar con toda certeza que el público está perdiendo interés por este tipo de historias y que por eso está emigrando a plataformas de streaming como Netflix, HBO o Amazon Premium en busca de contenidos diferentes resulta cuando menos apresurado. Al menos esa es la conclusión que se puede extraer a simple vista si se analiza, por ejemplo, el ranking de las series más vistas de Netflix que la plataforma hizo público días atrás por medio de sus redes sociales. Contrario a lo que podría pensarse, una de las ficciones que integra el top 5 es una telenovela clásica: Yo soy Betty la fea. La exitosa telenovela colombiana protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se estrenó hace 20 años y, a pesar de competir dentro de la reconocida plataforma con contenidos de lo más novedosos y atractivos, se ha posicionado nuevamente, en el gusto del público. "Creo que ninguno de los que participamos en la telenovela nos imaginamos todo lo que iba a pasar, lo que nos iba a traer, para nada. No me lo imaginaba, pero ha sido un regalo muy grande de la vida y para mi trabajo, para todo… Un gran aprendizaje también", reconocía Orozco meses atrás en una entrevista exclusiva con People en Español sobre el éxito que tuvo, y sigue teniendo, la historia original del fallecido escritor colombiano Fernando Gaitán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el ranking de las series más vistas también se encuentra otra telenovela, aunque en este caso mucho más reciente y exclusiva de la plataforma de streaming: El dragón. La teleserie que transmite Univision a las 10 p.m., hora del Este, con el actor argentino Sebastián Rulli como protagonista está entre los contenidos más vistos desde que se estrenara el pasado mes de octubre. El éxito de Yo soy Betty la fea parece que ha motivado a Netflix a seguir rescatando del baúl de los recuerdos melodramas que en su día fueron grandes éxitos puesto que recientemente la plataforma anunció a través de sus redes sociales que a partir de diciembre estará disponible la telenovela juvenil argentina Rebelde Way, historia que cuenta con más de 15 años de vida. La ficción creada por la productora argentina Cris Morena y protagonizada por Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo tuvo su propia adaptación mexicana entre 2004 y 2006 que se convirtió en un fenómeno televisivo y musical global que fue abanderado por Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann. Advertisement

