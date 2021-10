El melodrama mexicano vuelve a vivir su época dorada Con Vencer el pasado y La desalmada a la cabeza, 'la fábrica de sueños', Televisa, revive actualmente el éxito que tenían sus telenovelas de antaño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil Erika Buenfil, protagonista de Vencer el pasado; Livia Brito y José Ron, protagonistas de La desalmada | Credit: TELEVISA (x2) Hace pocos años, un importante ejecutivo de televisión declaró que la telenovela mexicana había muerto. Su polémica declaración llegaba en un momento en el que las producciones de Televisa no atravesaban su mejor momento a nivel de audiencias con títulos como Los elegidos o Cita a ciegas con los que la televisora quiso alejarse sin mucho éxito del melodrama tradicional para competir con el contenido de las grandes plataformas de streaming. La realidad, sin embargo, es que el género de la telenovela está más vivo que nunca. El melodrama vive actualmente en México una nueva época de esplendor, como hacía muchos años no se veía, gracias a los altos niveles de audiencia que han registrado desde su estreno sus dos producciones estelares: Vencer el pasado y La desalmada. La telenovela protagonizada por Livia Brito y José Ron, que en México ya se encuentra en sus capítulos finales, no ha dejado de ver crecer su audiencia conforme ha ido avanzando su historia, registrando números de audiencia históricos en su franja horaria de emisión. Este miércoles, sin ir más lejos, el melodrama producido por José Alberto Castro estuvo a punto de rozar los 5 millones de televidentes, una cifra poco común de ver hoy en día en la televisión. Kimberly Dos Ramos Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos, villanas de La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION "Yo pensé que le iba a ir bien, pero no pensé que le iba a ir tan bien. Son números muy grandes", compartía su productor a People en Español cuando la telenovela se mantenía sobre los 4 millones. "Cuando pensamos en hacer esta historia fue apostar a que pudiéramos tener nuevamente en el horario de la noche una novela que la gente pudiera sentarse con los hijos a verla y que pudiera ser también tema para ellos porque creo que veníamos muy volcados a todo lo que había pasado del narco y todo eso y yo creo que ya se agotó. Poder darle a la gente una historia de amor, una historia de un corte más clásico con elenco obviamente también importante era la apuesta que teníamos para ese horario y dio buen resultado". La desalmada Vencer el pasado Left: Credit: TELEVISA Right: Credit: TELEVISA El éxito de La desalmada no podría explicarse tal vez sin los altos números de audiencia que le deja Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer, que se emite justo antes de La desalmada. El melodrama que está a cargo de la productora Rosy Ocampo se ha situado en más de una ocasión por encima de los 4 millones de televidentes, como sucedió este miércoles cuando batió su récord de audiencia histórico tras registrar 4.3 millones. Vencer el pasado Angelique Boyer y Sebastián Rulli, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En México Vencer el pasado ha tenido mucho mejor desempeño que las novelas anteriores [de la franquicia] y esto realmente se debe a que la audiencia está muy identificada con lo que sucede", comentaba su productora en una reciente entrevista con People en Español. "Hasta lo que llevamos [de transmisión] estamos entre un 16 y un 18% más arriba que Vencer el desamor. Vencer el desamor estaba más arriba que Vencer el miedo, entonces en ese sentido vemos que además hemos ido trayendo audiencia de las novelas anteriores".

