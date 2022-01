#TBT La telenovela de José Ron que Televisa canceló al considerar que tocaba temas "inadecuados" El actor mexicano iba a protagonizar esta historia en 2013, pero "no la aceptaron". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ron José Ron | Credit: TELEVISA La desalmada, Rubí, Te doy la vida, Ringo, Enamorándome de Ramón, Simplemente María, Muchacha italiana viene a casarse, La que no podía amar… José Ron ha protagonizado algunas de las telenovelas más exitosas de Televisa de los últimos años, lo que lo ha convertido en uno de los galanes más queridos por el público. Pero hace casi una década, más concretamente en 2013, hubo un melodrama que el actor mexicano se quedó con las ganas de protagonizar. Se trata de Madre sustituta, telenovela que iba a producir Giselle González (Imperio de mentiras, Caer en tentación) y en la que tendría como pareja a la actriz mexicana Esmeralda Pimentel. "El 25 de noviembre iniciamos grabaciones, estoy muy contento por este protagónico, un personaje maravilloso, una historia increíble", expresaba Ron en una entrevista en 2013. Una emoción que también compartía Pimentel ya que la telenovela iba a marcar su debut como protagonista en Televisa. "Este momento es lo que he estado esperando y por lo que he estado trabajando y luchando tanto y agradecida con Giselle González que me dio la oportunidad de estar en esta historia que toca temas muy complejos, que es un personaje bellísimo y que voy a estar rodeada de grandes actores", expresaba la actriz en otra entrevista de la época. Esmeralda Pimentel Esmeralda Pimentel | Credit: Mezcalent El melodrama, que iba a abordar temas como el vientre de alquiler, la donación de órganos, la prostitución, la trata de blancas y la violencia hacia las mujeres, nunca llegó a ver la luz ya que Televisa decidió cancelar el proyecto justo antes de iniciar sus grabaciones. José Ron José Ron dio vida a Rafael en La desalmada | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se canceló", confirmaba ante las cámaras del programa de televisión Hoy a finales de 2013 Ron, quien está a punto de superar los cuatro millones de seguidores en Instagram. "Tuvo mucho que ver el tema de la novela que era algo como inadecuado para el canal, para el horario, entonces la historia no la aceptaron", explicaba el galán de 40 años.

