La sustituta de Gala Montes en El señor de los cielos Te presentamos a la joven actriz mexicana que dará vida ahora a la hija de Aurelio Casillas durante la séptima temporada de la exitosa superserie de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La séptima temporada de El señor de los cielos, que Telemundo estrenará el lunes 14 de octubre a las 10 p.m., hora del Este, marcará el regreso a la historia de Luzma, la hija menor de Aurelio Casillas (Rafael Amaya). El personaje se reintegra, sin embrago, a la exitosa ficción con un nuevo rostro ya que en esta ocasión no será la joven actriz mexicana Gala Montes la que le dé vida. Quien se adentrará ahora en la piel de Luzma será la actriz mexicana Renata Manterola, quien dio vida recientemente a Vanessa Cruz, la hija del famoso reguetonero Charly Flow (Lambda García), en la recién finalizada telenovela de Univision La reina soy yo. Renata, que tiene poco más de 35 mil seguidores en Instagram –a diferencia de Gala que roza los dos millones– apenas lleva tres años inmersa profesionalmente en el mundo de la interpretación. Su primera telenovela, Tres familias, la grabó en 2017 de la mano de TV Azteca. La actriz de 24 años reconoció en una reciente entrevista a un medio mexicano que interpretar a Luzma ‘es una oportunidad increíble’ para ella que la tiene ‘muy contenta’ a pesar de que, asegura, le ha costado ‘un poco de trabajo’ darle vida ya que es un personaje ‘superdiferente’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como contó en exclusiva meses atrás a People en Español, Gala tomó la decisión de no regresar a la superserie debido a que el rumbo que tendría su personaje no era lo que ella esperaba. “Lo que se me ofreció en un inicio era lo que todos esperábamos de Luzma. Llegaba mucho más aguerrida y empoderada a manejar parte del cartel. Obviamente sé que por haber cumplido 18 iba a tener algunas escenas de sexo, hago énfasis aquí porque no me dan miedo, siempre y cuando estén justificadas, pero nunca pensé que el personaje iba a tomar otro rumbo y las escenas de Luzma en su mayoría iban a ser de sexo. Ya no se enfocaba en el problema principal del personaje, que eran las drogas y que para mí era llamativo para continuar con el personaje”, explicó la intérprete de 19 años. “Mi mamá, que es mi mánager, habló con ellos y les propuso que se redujeran las escenas de sexo y se cumpliera con lo prometido, que el personaje concordara con lo que fue, pero el escritor ya tenía definido lo que quería para esta nueva Luzma y ahí tomé la difícil decisión de no aceptar”. Advertisement EDIT POST

