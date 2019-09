La sustituta de Dulce María en la segunda temporada de La doña

Uno de los personajes que más quebraderos de cabeza dio a Telemundo a la hora de conformar el elenco de la segunda temporada de La doña fue Noelia, el rostro juvenil principal de esta historia que encabeza nuevamente la reconocida actriz mexicana Aracely Arámbula.

En un inicio dicho personaje iba a ser interpretado por Dulce María, sin embargo, la exRBD terminó renunciando al proyecto a días de iniciar sus grabaciones, lo que provocó que la cadena de habla hispana tuviera que buscar a marchas forzadas una nueva actriz que diera la talla.

Tras contemplar varias opciones, finalmente fue una joven actriz mexicana de nombre Paola Fernández la que logró convencer con su frescura y talento al equipo de casting.

“Me siento muy feliz y agradecida de que me hayan dado esta oportunidad para hacer este gran personaje y participar en este gran proyecto. Había luchado mucho por una oportunidad así y me llegó el momento”, cuenta emocionada en entrevista con People en Español Paola, quien ha tenido diferentes participaciones en series como Súper X, Las buchonas y Diablo Guardián.

Cuéntanos, ¿cómo llega este proyecto a tu vida?

Este proyecto sin duda llegó en el momento más difícil de mi vida y llegó para salvarme ya que dos meses antes había tenido una pérdida familiar y emocionalmente estaba muy mal. Me marcaron un lunes para invitarme al casting que sería al día siguiente. Cuando llegué al casting me puse muy nerviosa al ver a tantas actrices que admiro que iban por el mismo papel. La verdad pensé que no me quedaría ya que es difícil que te den una oportunidad así siendo alguien no famosa. Cuando me dieron la noticia no podía creerlo. Me puse a llorar de la emoción.

¿Qué nos puedes avanzar del personaje?

Noelia es una mujer justiciera que hace un par de años se desprendió de toda superficialidad. Lo último que le importa a ella es el cómo se ve o qué es lo que se va a poner. Tiene tan clara su meta que no tiene tiempo que perder en cosas banales. Es muy buena en la tecnología así que decide volverse hacker. Lo más importante para ella es la familia y la justicia y por su mamá hará lo que sea necesario. Una tragedia familiar la dejó marcada. Está cansada de esperar a que se haga justicia, así que decide tomar cartas en el asunto.

¿Cómo está siendo trabajar con tantas estrellas de la televisión en un mismo proyecto como Arámbula, David Zepeda, Carlos Ponce, Patricia Reyes Spíndola…?

Mi primer día de llamado fue muy difícil. Me puse muy nerviosa cuando me tocó con Aracely. Hasta se me cerró la garganta. Nunca me había pasado, pero estar frente a grandes estrellas que admiras desde hace años no es cualquier cosa. Aracely es una gran actriz a la cual admiro desde hace mucho. Estoy agradecida por la paciencia y los consejos que me ha dado. Lo que tiene de hermosa por fuera lo tiene por dentro, aparte es muy divertida.

Carlos Ponce es de las mejores personas que se me han cruzado en la vida. Es muy empático. Nunca lo vi de malas. Él siempre tiene un chiste para contar así llevemos horas de estar filmando. Para mí es un ejemplo de un gran ser humano y un gran compañero de trabajo. Trabajar con Carlos es diversión y aprendizaje garantizado.

Patricia Reyes es la mujer más maravillosa. Estoy agradecida con la vida por habérmela puesto de mamá en este proyecto. Fue un viaje muy hermoso haber trabajado con ella. Es una maestra tanto en escena como en la vida diaria. Cada día aprendía algo nuevo con ella.

La segunda temporada de La doña se estrenará próximamente por Telemundo.