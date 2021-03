Close

La suerte de Loli apuesta por la inclusión y la diversidad Gisella Aboumrad, Christian Chávez, Jeimy Osorio y Mika Kubo cuentan cómo sus personajes en la telenovela de Telemundo que protagonizan Silvia Navarro y Osvaldo Benavides están logrando romper estereotipos en la televisión hispana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aterrizó a finales de enero en la pantalla de Telemundo con un propósito claro: llevar diversión todas las noches a los hogares hispanos. Pero desde el primer capítulo quedó claro que La suerte de Loli no era una simple comedia romántica al uso. Además de entretener, la ficción protagonizada por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides sorprendió gratamente al público al mostrar un abanico de lo más variado de personajes y tramas alejadas de todo tipo de estereotipos que representan la rica diversidad que existe en la comunidad latina. "La diversidad que vivimos en los Estados Unidos y Latinoamérica está reflejada en esta producción de una manera natural y sin estereotipos, tal y como la vivimos en el día a día", asegura a People en Español la actriz mexicana Gisella Aboumrad, quien interpreta a Rox, una mujer plus size segura de sí misma a la que no le importa lo que la gente opine sobre su físico. "Rox no es una víctima de su peso, al contrario, es alguien que ha sabido salir adelante sin tener ese obstáculo mental y creo que profesionalmente habla muy bien de una empresa". Es el primer personaje LGBTQ+ que su sexualidad no es parte de la problemática de su historia Christian Chávez Los estereotipos tampoco tienen cabida en la trama que protagoniza el actor y cantante mexicano Christian Chávez, quien da vida a un hombre abiertamente gay que está casado. Image zoom Gisella Aboumrad y Christian Chávez en La suerte de Loli | Credit: Telemundo "Siento que mi personaje está rompiendo estereotipos porque es el primer personaje LGBTQ+ con su sexualidad totalmente definida y que su sexualidad no es parte de la problemática de su historia, entonces creo que eso es un avance maravilloso porque la problemática de Matías es que se siente mal con su pareja después de 6 años de casado", asegura. "Los otros proyectos televisivos que yo había visto con personajes LGBTQ+ su problemática es su sexualidad". Siempre dentro de la historia se tiene que señalar el color de la piel o la ascendencia y en este caso no es así Jeimy Osorio Para la actriz puertorriqueña Jeimy Osorio representa un orgullo formar parte del elenco de esta historia en la que el color de piel de su personaje no condiciona su éxito profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eso es un gran logro porque siempre dentro de la historia se tiene que señalar el color de la piel o la ascendencia y en este caso no es así", explica. "Este personaje es una líder, una mujer que tiene las cosas muy claras, que sabe lo que quiere, que ha logrado ser la relacionista pública más exitosa del área Este y por eso la contratan, porque es muy buena en lo que hace. ¡Qué lindo que podamos representar que también somos mujeres luchadoras, independientes, así como Loli, y claras a la hora de decidir con quién queremos estar y con quién no". Image zoom Jeimy Osorio es Karen en La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO La actriz mexicana-japonesa Mika Kubo también está agradecida de participar "en una serie que está abriendo fronteras al contar historias que son un reflejo de la vida real". Siempre he tenido que hablar con un acento inventado o ponerme vestimenta asiática para los proyectos. Interpretar un personaje libre de todo eso fue algo verdaderamente liberador Mika Kubo "Angie es el primer papel que he interpretado en los medios latinos donde es como cualquier otro personaje: una persona normal con problemas y deseos comunes y corrientes, sin explicaciones, ni etiquetas. Y eso suena tan simple, pero para mí es revolucionario. En ningún momento estuve confrontada con las preguntas: ¿de dónde es Angie? ¿habla chino o japonés? ¿cómo explicamos sus rasgos? No se planteó ni en los castings, ni en las conversaciones con los directores ni con mis compañeros y eso fue algo muy refrescante", señala. Image zoom Mika Kubo es Angie en La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO "Siempre he tenido que hablar con un acento inventado o ponerme vestimenta asiática para los proyectos. Interpretar un personaje libre de todo eso fue algo verdaderamente liberador. Pude enfocarme 100% en crear un personaje fiel al guion y no ser simplemente un estereotipo dentro de la historia", agrega la actriz nacida en California de madre japonesa y padre mexicano, quien viene de interpretar diferentes roles en Hollywood. La suerte de Loli se transmite por Telemundo a las 9 p.m, hora del Este.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La suerte de Loli apuesta por la inclusión y la diversidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.