Primeros actores confirmados para La suerte de Loli Silvia Navarro protagoniza esta nueva ficción de Telemundo que comienza a grabarse este mes en Miami. Por Moisés González Telemundo Center, el moderno centro de producción multimedia de la cadena hispana en Miami, acogerá desde este mes las grabaciones de La suerte de Loli, una nueva ficción original que marcará el debut en la empresa estadounidense de la actriz mexicana Silvia Navarro. Si bien la cadena no ha presentado de forma oficial a su elenco, algunos actores ya han confirmado a través de las redes sociales su participación en esta historia. Image zoom La suerte de Loli TELEMUNDO/PRODU Este es el caso de Mariana Seoane, quien el miércoles viajó a Miami con una mezcla de sentimientos encontrados para comenzar a grabar la telenovela. "Hoy arranco esta aventura #LSDL con Telemundo. Me mudo a Miami hasta febrero. Muy agradecida y feliz por esta nueva etapa. Estarán felices de conocer a Melissa, mi nuevo personaje, que los hará disfrutar mucho. Voy con muchas emociones encontradas", escribió la también cantante a través de su perfil de Instagram. "Me cuesta mucho dejar a mi familia, en especial a mi madre hermosa, mi padre, mis hermanas, amigos, la gente que trabaja conmigo, a mi ejército de amor y a mis perritos. Empieza una nueva etapa en mi vida que me llena de emoción pero al mismo tiempo con la nostalgia de lo que se quedó atrás". Image zoom Mariana Seoane Mezcalent Además de Navarro y Seoane, La suerte de Loli también contará con la participación especial de Jacky Bracamontes, quien hará su esperado regreso a las telenovelas con esta historia. La ficción, que no se estrenará hasta 2021, gira alrededor de Loli, una exitosa productora de radio, soltera y de espíritu libre que vive su vida sin ningún compromiso. Nunca ha encontrado el amor verdadero y tomó la decisión de no convertirse en madre. Sin embargo, luego del inesperado fallecimiento de su mejor amiga, la vida de Loli dará un giro al convertirse en la tutora legal de los hijos de su amiga.

