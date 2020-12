Close

La suerte de Loli llega en enero a Telemundo: mira un nuevo avance Silvia Navarro y Jacky Bracamontes regresan de la mano a las telenovelas como mejores amigas en la nueva comedia romántica de la cadena hispana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Ella es Loli (Silvia Navarro), independiente y dueña de su vida; y ella es su mejor amiga desde siempre, Mariana (Jacky Bracamontes). Juntas son invencibles. Pero en un instante la vida de Loli cambiará para siempre y tendrá que enfrentar lo que nunca imaginó: convertirse en madre". Silvia Navarro y Jacky Bracamontes regresan de la mano a las telenovelas como mejores amigas en la nueva comedia romántica de Telemundo La suerte de Loli, ficción que se graba actualmente en Miami y que aterrizará en el prime time hispano en enero del próximo año. "Van a reírse mucho con Mariana, pero van a llorar también mucho con Mariana. ¿Quién no tiene una mejor amiga así que es tu vida entera? Ese es el caso de Loli con Mariana, que somos Silvia Navarro y yo. Creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas con nosotras por eso y muchas cosas más. Es un proyecto hermoso", expresó Bracamontes en una reciente entrevista con PRODU, página especializada en la industria de la televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Loli y Mariana son más que mejores amigas, son hermanas, de que se adivinan el pensamiento, pero la magia de esto es que somos tan diferentes. Loli y Mariana en cuanto a personalidad tú las ves, ves las vidas, ves las prioridades de cada una y son totalmente diferentes, pero esa amistad que las une es mágica, va más allá, de verdad que es algo bien bonito", agregó. La suerte de Loli también cuenta con las actuaciones protagónicas de Osvaldo Benavides, Gaby Espino, Joaquín Ferreira, Mariana Seoane y Rodrigo Vidal, además de las participaciones especiales de Carlos Ponce, Jeimy Osorio y Jesús Moré. El elenco principal lo completan Christian Chávez, Rosa María Bianchi, Alejandro López, Gisella Aboumrad y Amaranta Ruiz.

