La suerte de Loli: fecha de estreno y avance extendido La nueva comedia romántica de Telemundo protagonizada por Silvia Navarro ya tiene fecha de estreno en el prime time hispano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La suerte de Loli, la nueva comedia romántica de Telemundo que marca el debut en la cadena como protagonista de Silvia Navarro, ya tiene fecha de estreno en el prime time hispano. La ficción, en la que también participan Osvaldo Benavides, Gaby Espino, Joaquín Ferreira, Mariana Seoane y Christian Chávez, entre otros, comenzará a transmitirse el martes 26 de enero a las 9 p.m., hora del Este, fecha en la que también aterrizará en Telemundo Buscando a Frida, la adaptación moderna de la exitosa historia chilena ¿Dónde está Elisa? Image zoom La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO "La suerte de Loli es una comedia divertida, generosa, actual. Esta es una historia para darse cuenta que si le buscas el lado bueno a las cosas siempre va a haber algo positivo", asegura su protagonista, quien interpreta en esta historia a Loli, una mujer independiente y exitosa cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su mejor amiga muere y tiene que hacerse cargo de sus dos hijos. Image zoom Silvia Navarro | Credit: TELEMUNDO "Loli trabaja en una estación de radio y su vida ha sido eso, trabajar. Ella estudió periodismo, tiene mucho corazón, pero muchos vacíos que ella no sabe pero que llena con el trabajo. Después le cambia la vida cuando las circunstancias y el universo le quitan a su mejor amiga y se queda con todo, sus hijos incluidos", avanza. La comedia cuenta con varias actuaciones especiales, entre ellas la de Jacky Bracamontes, quien se adentra en la piel de Mariana, la mejor amiga de Loli. Image zoom Jacky Bracamontes | Credit: TELEMUNDO "Como mamá el saber que te vas a ir y vas a dejar a tu tesoro más preciado es algo muy duro, entonces Mariana ya lo pensó mucho, ya lo reflexionó, y sabe que Loli va a ser la mejor mamá para sus hijos", cuenta la actriz y conductora mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El rol antagónico de la historia recae en Gaby Espino, quien da vida a Paulina, una mujer muy exitosa en su profesión que ha descuidado a su familia. Image zoom Gaby Espino | Credit: TELEMUNDO "Creo que hemos pasado muchísimas cosas durante todo el año y una historia tan fresca y tan completa como esta yo creo que el público está ansioso y esperándonos", asegura la actriz venezolana. La ficción también incluye cameos especiales de cantantes latinos como Paulina Rubio, Lupillo Rivera, Manuel Turizo, Banda MS y Luis Coronel, entre otros. La suerte de Loli cuenta la historia de Loli Aguilar (Navarro), una mujer independiente y exitosa productora ejecutiva que trabaja en Global Radio Group, la cadena de radio número uno en la Costa Oeste de Estados Unidos. Mientras la carrera de Loli va en ascenso, su vida amorosa pasa a segundo plano ya que ella disfruta de su libertad y de su vida sin compromisos. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Mariana (Bracamontes), su mejor amiga, fallece y le deja todo a Loli, incluyendo a sus dos hijos. La noticia toma a todos por sorpresa y especialmente a Loli, quien siente que es la persona menos indicada para esa tarea. Loli tendrá que enfrentar su nueva realidad y aprender de golpe que el trabajo no lo es todo en la vida, y descubrir que el verdadero significado del éxito es la familia y el amor.

