La verdadera explicación de la famosa corriente de aire en La rosa de Guadalupe Muchos creen que la famosa corriente de aire que aparece al final de cada capítulo es enviada por la Virgen como ejemplificación de un milagro, pero la realidad es muy diferente. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La rosa de Guadalupe se ha convertido en el buque insignia de Televisa. El programa unitario lleva más de 10 años transmitiéndose con gran éxito de audiencia, tanto en México como en Estados Unidos, donde se ha posicionado entre los espacios más vistos de Univision. Una de las señas de identidad del programa es la famosa corriente de aire que fluye alrededor su personaje principal al término de cada capítulo cuando su conflicto ha llegado a su fin. Aunque muchos, especialmente los más religiosos, consideran que esta corriente de aire es enviada por la Virgen de Guadalupe como ejemplificación de un milagro, lo cierto es que esta creencia dista mucho del concepto que se ideó en el inicio de creación de la serie. "La gente que es muy religiosa, por ejemplo, el viento ellos consideran que es un viento que manda la Virgen de Guadalupe y yo no soy quien para decirles que no. Yo siempre he sabido, y lo presenté, que es el movimiento de la razón donde ya te cayó el veinte. ¿Cómo lo ejemplificas? Nosotros encontramos la posibilidad de tener esa situación del viento con un slow motion, pero lo único que está ocurriendo es que le está cayendo el veinte de cómo la regué en la vida", explicó su creador, Carlos Mercado, en una reciente conversación que mantuvo con la actriz mexicana Ana Patricia Rojo a través de su página de Facebook. La rosa de Guadalupe Image zoom Dacia Arcaraz participó en 2013 en La rosa de Guadalupe | Credit: Mezcalent "Sientes en ese momento un movimiento de la razón que nosotros decidimos ponerlo como un aire fresco que te pega en el rostro y la gente muy religiosa piensa que sí, que es la Virgen que mandó su vientecito, y bueno tiene esta gama de posibilidades […]", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reconocido guionista mexicano dejó claro que desde un inicio "la presencia de la Virgen" se presentó como un pretexto para contar una historia humana. "No es un programa religioso, más bien estás viendo cómo una persona está generando y construyendo lo que él considera un milagro y para eso tiene que trabajar muchísimo. Aquí las cosas no se solucionan por ósmosis, ni se solucionan por un fenómeno místico ni religioso, se solucionan porque tú le echaste ganas, porque tú lograste entender y porque lograste encontrar los caminos para poder salir adelante", destacó Mercado. Quizás eso explica que el programa sea un éxito en países tan lejanos como China. "Estamos contando historias humanas con emociones completamente universales. A mí cuando la gente me pregunta por qué en China es un éxito si ni siquiera son católicos yo digo simplemente que el bullying en China es lo mismo aquí que allá", aseveró. La rosa de Guadalupe se transmite a las 7 p.m., hora del Este, por Univision.

Share options

Close Login

View image La verdadera explicación de la famosa corriente de aire en La rosa de Guadalupe

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.