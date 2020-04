¿Habrá tercera temporada de La reina del sur? Kate del Castillo responde a la pregunta más esperada por los fans de la exitosa superserie de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kate del Castillo regresa esta noche a las pantallas de Telemundo con una edición especial de la segunda temporada de La reina del sur en la que los fans podrán revivir el histórico evento televisivo protagonizado por la actriz mexicana con imágenes y escenas nunca antes vistas. Emocionados de volver a ver a Teresa Mendoza en acción de lunes a viernes en el prime time hispano, muchos seguidores de la exitosa superserie se preguntan más que nunca si la ficción encabezada por Kate tendrá finalmente una tercera temporada, como dejó entrever el desenlace tan abierto que tuvo el último capítulo de La reina del sur 2. Image zoom Kate del Castillo y Raoul Bova, protagonistas de La reina del sur 2 Cortesía TELEMUNDO "Se ha hablado de una tercera temporada, pero realmente no se ha confirmado", declaró la intérprete de 47 años en una reciente entrevista para El Diario NY. "Estaría bueno que los fans la pidan. A mí me encanta ese personaje. Yo me divierto como enana haciéndola y le tengo un cariño especial. A la primera temporada le fue increíblemente bien. Y a la segunda nunca me esperé que le fuera a ir todavía mejor. Es una locura". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate, que tiene cerca de 8 millones de seguidores solo en Instagram, aseguró estar más que dispuesta a volver a adentrarse en los zapatos de Teresa Mendoza. "Yo sí porque me divierto muchísimo. Y gracias a La reina he conocido un montón de países", admitió la actriz, quien de llevarse a cabo le gustaría que fuera una temporada más corta. Image zoom Kate del Castillo Mezcalent "A lo mejor no algo tan largo porque cada capítulo está hecho casi como una película. Nos llevamos mucho tiempo para grabar. Para ser televisión abierta nunca se había hecho una serie con tanta calidad y tanto presupuesto en toda Latinoamérica. Puedes estar seguro de que si se llegase a hacer una tercera, no va a ser de menos calidad", aseveró. Advertisement

