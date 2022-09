La reina del sur 3 destapa su fecha de estreno: mira un detrás de cámaras de la nueva temporada en imágenes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La reina del sur Credit: Telemundo La tercera temporada de la exitosa superserie protagonizada por la reconocida actriz mexicana Kate del Castillo aterrizará en el prime time de Telemundo el martes 18 de octubre a las 9 p. m., hora del Este. Mira imágenes exclusivas del detrás de cámaras de la nueva temporada en esta galería. Empezar galería Escenarios legendarios La reina del sur Credit: Telemundo La tercera temporada de La reina del sur cuenta con aproximadamente 300 locaciones distribuidas en 16 ciudades de 5 países de América Latina a través de las que se mostrarán sitios legendarios como el Salar de Uyuni en Bolivia, Machu Picchu en Perú, el Teatro Colón en Argentina y Santa Marta en Colombia, entre muchos otros lugares espectaculares. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Más fuerte que nunca La reina del sur Credit: Telemundo "En esta tercera temporada viene más Teresa y más Mendoza que nunca. Viene muy fuerte, ya pasaron cuatro años de estar en una prisión y trae otras cosas en la cabeza. Trae ganas obviamente de libertad y de venganza, de de estar una vez más con su hija", adelantó su protagonista en una reciente entrevista con People en Español. "Vamos a ver una Teresa más guerrera, más loca. Ahora ya no tiene absolutamente nada que perder". 2 de 8 Ver Todo Tráiler de La reina del sur 3 3 de 8 Ver Todo Anuncio Equipo de trabajo La reina del sur Credit: TELEMUNDO Más de 300 actores de 20 nacionalidades diferentes y un equipo de trabajo compuesto por más de 850 personas fueron necesarios para lograr hacer realidad esta nueva temporada. 4 de 8 Ver Todo Nuevo galán de la reina La reina del sur Credit: Telemundo "Con Pepe todo es cómico y todo es en grande. Es encantador, ¡lo van a adorar! Además de que la cámara lo adora, él es adorable en persona y es un guapo y un gran actor. Creo que le vino a dar algo muy importante a la reina", contó Kate a People en Español sobre el actor portugués Pepe Rapazote, con quien tendrá una relación muy cercana en los nuevos capítulos. 5 de 8 Ver Todo La historia La reina del sur Credit: Telemundo La reina del sur 3 sitúa su historia cuatro años después del final de la segunda temporada, cuando Teresa Mendoza, quien disfrutaba de una vida idílica junto a su hija, vio su escondite comprometido con la llegada de fuerzas militares. Ahora, despojada de su libertad y nuevamente separada de su amada hija, Sofia, Teresa Mendoza se encuentra en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos por el asesinato de tres agentes de la DEA. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El corazón de la serie La reina del sur Credit: Telemundo "Kate del Castillo sigue siendo el corazón de esta serie y, ahora, esta saga épica continúa llena de acción, suspenso y aventura, revelando el nuevo propósito de Teresa Mendoza, un personaje tan icónico para nuestra audiencia", aseguró Karen Barroeta, EVP, Production & Development de Telemundo Global Studios. "Estamos seguros de que la tercera temporada de esta súper producción marcará un nuevo hito en la televisión hispana en los EE.UU.". 7 de 8 Ver Todo ¿Te la vas a perder? La reina del sur Credit: TELEMUNDO No dejes de ver el gran estreno de La reina del sur 3 el 18 de octubre a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

