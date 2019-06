La reina del sur 2 destapa ¡trama gay!

A un mes de su estreno, las sorpresas no cesan en la segunda temporada de La reina del sur. La exitosa superserie que protagoniza la reconocida actriz mexicana Kate del Castillo en la piel de Teresa Mendoza destapó la semana pasada una trama homosexual que se mantenía oculta en la ficción. Detrás de esta historia gay se encuentra el actor mexicano Mark Tacher, cuyo personaje, Alejandro Alcalá, se descubrió recientemente que es homosexual y que mantiene un noviazgo en secreto con otro hombre, Danilo Márquez (Emmanuel Orenday).

En entrevista exclusiva para People en Español, Tacher nos cuenta todos los detalles de esta faceta de su personaje y de su experiencia a la hora de dar vida a un personaje gay.

¿Es la primera vez que interpretas a un personaje homosexual?

No, la primera vez lo hice en Tío Alberto, una telenovela de TV Azteca en el 2000. Pero hace 20 años la televisión no estaba lista para mostrar todo lo que se está mostrando hoy en día, para que los personajes fueran hasta las últimas consecuencias. La moral no estaba preparada en ese entonces como para representar de una manera digna a una persona homosexual. Realmente no había un mayor compromiso porque no se permitía hacer absolutamente nada en ese entonces. Ya nada más de por sí hacer un personaje homosexual hace 20 años era suficientemente fuerte.

Y en este caso en La reina del sur sí llegamos hasta las últimas consecuencias, lo cual me alegra mucho. Desde que el señor Roberto Stopello [escritor] me platicó del personaje me causó mucho interés y curiosidad, más allá de que sea homosexual o no, porque no creo que eso sea lo importante. Alejandro Alcalá pertenece a una familia política de abolengo con esta misma doble moral de hace 20 años, entonces él sabe que si en algún momento lo descubren siendo homosexual se le acaba la vida, se le acaba la carrera y se le acaba absolutamente todo y él no puede permitir eso porque lo único que le interesa es obtener poder sobre todas las cosas.

¿Ha cambiado algo tu manera de pensar sobre homosexualidad después de interpretar a Alejandro Alcalá?

No, no ha cambiado nada. Yo desde hace mucho tengo amigos homosexuales y siempre he hablado con ellos de su inclinación sexual y he tenido una muy buena relación. Nunca me ha cambiado el pensamiento porque para mí es completamente normal, es un gusto, y entre gustos no hay disgustos.

¿Cómo ha sido para ti grabar este tipo de escenas junto a Emmanuel Orenday?

Emmanuel es un tipazo, es un chavo que tiene todas las ganas del mundo y está muy preparado. Siempre era un actor que estaba listo, que estaba dispuesto y que además es muy respetuoso. Cuando entrábamos a estas escenas digamos sexuales, nos comunicábamos mucho para entender qué es lo que íbamos hacer y cómo iba a pasar. Ojalá podamos trabajar juntos en otra ocasión.

¿Estás listo para las críticas que puedan surgir entre el sector más conservador de la sociedad?

Yo lo hice con todo el amor del mundo este personaje, con todo el respeto hacia la comunidad LGBT y la verdad es que sí espero no causar ningún tipo de incomodidad en la comunidad LGBT. Al final y cabo te puede gustar o no te puede gustar un personaje, pero yo estoy representando aquí a una comunidad que está buscando su lugar en la sociedad y yo de verdad nada más espero poder hacerlo de la manera correcta y digna. No quisiera faltarles al respeto.

La reina del sur se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.