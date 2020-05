La reina del sur, de lo más visto a lo menos visto La edición especial de la segunda temporada de la superserie protagonizada por Kate del Castillo que Telemundo estrenó el 21 de abril no ha funcionado como se esperaba frente a la exitosa telenovela de Univision Como tú no hay 2. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A mediados del año pasado Telemundo despedía por todo lo alto La reina del sur 2. 2,2 millones de televidentes (P2+) y 1,1 millones de adultos 18-49 años sintonizaban el pasado 29 de julio la cadena de habla hispana para ser testigos de lo que ocurría con Teresa Mendoza (Kate del Castillo) y su hija Sofía durante el último capítulo de la segunda temporada de la ficción. 9 meses después, la superserie vuelve a ser transmitida en el prime time hispano en una edición especial que contiene escenas nunca antes vistas del fenómeno televisivo. Image zoom Kate del Castillo y Raoul Bova, protagonistas de La reina del sur 2 Cortesía TELEMUNDO Contrario a lo que se esperaba, la repetición de la ficción no ha contado con el suficiente respaldo del público, registrando unos datos de audiencia nada alentadores. En menos de un año, la superserie en la que también participan Humberto Zurita y Mark Tacher ha pasado de ser el programa más visto del prime time hispano con más de 2 millones de televidentes (P2+) a ser el menos visto, situándose muy por debajo del millón de televidentes (P2+), según datos de Nielsen difundidos por PRODU. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado martes 19 de mayo, sin ir más lejos, la ficción promediaba apenas 716 mil televidentes (P2+) frente al millón 700 mil que registraba en su misma franja horaria la telenovela de Univision Como tú no hay 2 que protagoniza Adrián Uribe. 10PM 1. Como tú no hay 2: 1,7 millones 2. La reina del sur: 716 mil Image zoom Kate del Castillo, La reina del sur Cortesía TELEMUNDO A casi 1 mes de su reestreno, La reina del sur 2 se mantiene como la ficción menos vista del prime time, contando tanto las producciones de Telemundo como de Univision. 1. Amor eterno: 2,1 millones 2. Como tú no hay 2: 1,7 millones 3. Te doy la vida: 1,7 millones 4. La rosa de Guadalupe: 1,6 millones 5. Cennet: 1,2 millones 6. Minuto para ganar: 1 millón 7. 100 días para enamorarnos: 895 mil 8. La reina del sur 2: 716 mil

