La reina del sur cierra su temporada menos vista El final de la tercera temporada de la superserie de Telemundo que protagoniza Kate del Castillo perdió 1 millón de televidentes (P2+) con respecto al desenlace de la anterior temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate del Castillo Kate del Castillo es Teresa Mendoza en La reina del sur | Credit: TELEMUNDO Tras 3 meses al aire y 60 capítulos cargados de acción y adrenalina, la tercera temporada de La reina del sur llegó este lunes a su fin en el prime time de Telemundo. "Gracias por todo el amor que le dieron a la serie, a nosotros, a mi Sofía. Gracias por sus mensajes. Gracias por todo. Terminó la tercera temporada de La reina del sur y no puedo estar más feliz, orgullosa, satisfecha y nostálgica, pero que rico todo lo que se vivió", escribió desde su perfil de Instagram la joven actriz colombiana Isabella Sierra, quien dio vida a Sofía Dantes. El explosivo capítulo dejó muchos interrogantes en el aire. "Necesitamos una cuarta temporada, queda mucha historia que contar y muchos cabos sueltos", comentó una televidente en las redes sociales. Kate del Castillo Kate del Castillo es Teresa Mendoza en La reina del sur | Credit: TELEMUNDO La superserie que protagoniza Kate del Castillo promedió durante el final de su tercera temporada 1,107,000 televidentes (P2+), lo que impidió a Telemundo liderar su franja horaria frente a la telenovela Mi camino es amarte (Univision), que registró 1,790,000 televidentes (P2+). 9PM 1.Mi camino es amarte (Univision): 1,790,000 (P2+) 2.La reina del sur 3 (Telemundo): 1,107,000 (P2+) La menos vista La ficción en la que también participaron Humberto Zurita, Kika Edgar y el actor portugués Pepe Rapazote, entre un destacado elenco, cerró así su temporada menos vista. Kate del Castillo es Teresa Mendoza en La reina del sur Kate del Castillo es Teresa Mendoza en La reina del sur | Credit: TELEMUNDO El final de la tercera temporada de la superserie perdió más de 1 millón de televidentes (P2+) con respecto al desenlace de la anterior temporada, que superó en su día los 2 millones de televidentes (P2+). La reina del sur 2: 2,2 millones (P2+) La reina del sur 3: 1,1 millones (P2+) A diferencia de lo que sucedió en 2019 con la segunda y en 2011 con la primera, la tercera temporada de La reina del sur no logró despegar en términos de audiencia, perdiendo su trono en el prime time de la televisión hispana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Habrá tercera temporada? Justo antes del estreno de la nueva temporada, Kate del Castillo dejó entrever en una entrevista para el programa La mesa caliente (Telemundo) que no haría más temporadas. "Yo creo que hay que saber decirle que ya, bye, bye. Yo creo que ya la tercera es la última y como tiene que ser despedirnos de Teresita, así que disfrútenla", llegó a comentar la actriz.

