La reina del sur 3: primeras imágenes y avance de la tercera temporada Te contamos todo sobre la tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza la actriz mexicana Kate del Castillo en la piel de Teresa Mendoza. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ‘reina’ de Telemundo está de regreso. Kate del Castillo retomará el icónico personaje de Teresa Mendoza en la esperada tercera temporada de la exitosa superserie La reina del sur, misma que fue confirmada este jueves durante el Upfront Especial de NBCUniversal. Image zoom La reina del sur 3 Cortesía TELEMUNDO "Vamos a ver qué pasa porque la segunda temporada terminó superfuerte, con un montón de helicópteros y lanchas y botes. No sabemos si vienen por ella o si vienen por su hija, si vienen a matarla o si son amigos. No sabemos nada, pero esta tercera temporada va a estar durísima", adelantaba la actriz mexicana en una entrevista con People en Español. Image zoom La reina del sur 3 Cortesía TELEMUNDO Elenco confirmado Los nuevos capítulos de La reina del sur, que comenzarán a grabarse próximamente en México, contarán con varios de los actores que conformaron el elenco de la anterior temporada, entre ellos Humberto Zurita y la hija de Teresa, Isabella Sierra. Image zoom La reina del sur 3 Cortesía TELEMUNDO "Volvemos mi gente. No puedo de la emoción", escribió la adolescente colombiana de 15 años a través de sus redes sociales tras confirmarse la noticia. -Isabella Sierra (Sofía) Image zoom Isabella Sierra es Sofía Cortesía TELEMUNDO -Humberto Zurita (Epifanio Vargas) Image zoom Humberto Zurita es Epifanio Vargas Cortesía TELEMUNDO -Kika Edgar (Genoveva) Image zoom Kika Edgar es Genoveva Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN -Lincoln Palomeque (Godoy) -Emmanuel Orenday (Danilo) Image zoom Emmanuel Orenday es Danilo Cortesía TELEMUNDO -Dmitry Anisimov (Anton) Avance La cadena de habla hispana presentó un pequeño avance de la tercera temporada durante el especial de Upfront de NBCUniversal ’30 Rock: A One-time Special’. Sinopsis Aún no se sabe mucho de la historia, pero la propia Kate adelantó que "va a ser algo con muchísima acción". "Un thriller entre político y acción. Va a ser puro entretenimiento". Image zoom La reina del sur 3 Cortesía TELEMUNDO Estreno La tercera temporada de la superserie más exitosa de Telemundo aún no tiene fecha de estreno, pero llegará al prime time hispano en 2021.

Close Share options

Close View image La reina del sur 3: primeras imágenes y avance de la tercera temporada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.