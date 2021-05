La reina del sur 3: ¿qué sucederá con Teresa Mendoza en la tercera temporada? Telemundo presentó el esperado regreso de su exitosa superserie como una de sus apuestas más fuertes en materia de ficción para la temporada 2021-2022. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo presentó esta semana la esperada tercera temporada de La reina del sur como una de sus apuestas más fuertes en materia de ficción para la temporada 2021-2022. Los nuevos capítulos de la exitosa superserie que protagoniza Kate del Castillo comenzarán a grabarse muy pronto en Colombia con un elenco que aún no ha sido desvelado en su totalidad. Lo que sí ha destapado ya la cadena de habla hispana a modo de aperitivo es parte de lo que va a suceder con Teresa Mendoza a lo largo de esta nueva temporada que, como sus dos anteriores, promete mantener a la audiencia cada noche al borde del asiento. La reina del sur 3 dará un salto en el tiempo de 4 años respecto a la anterior temporada, tiempo en el que la protagonista ha estado recluida en una prisión de máxima seguridad condenada por las autoridades estadounidenses por los asesinatos de tres agentes antidrogas. La reina del sur Kate del Castillo es Teresa en La reina del sur | Credit: TELEMUNDO Viviendo tras las rejas en una prisión de máxima seguridad y despojada completamente de su libertad, una vez más Teresa se ve separada de su amada hija, Sofía (Isabella Sierra). Tras diseñar un plan de fuga altamente sofisticado, los viejos amigos de Teresa, Oleg y Jonathan, la sacan de la prisión para llevarla a México donde se encuentra con el presidente Epifanio Vargas, personaje que interpreta el primer actor mexicano Humberto Zurita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un mundo motivado por las alianzas y los tratos secretos, Teresa se embarcará en su misión más peligrosa hasta el momento, una que la llevará por toda América Latina con la esperanza de poder despedirse de su vida como fugitiva y finalmente reunirse con Sofía. La reina del sur 3 La reina del sur 3 | Credit: Cortesía TELEMUNDO Además de La reina del sur 3, Telemundo también anunció el regreso de su icónica telenovela Pasión de gavilanes, que contará 18 años después con una segunda temporada.

