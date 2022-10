La reina del sur 3: 7 nuevos personajes que llegan a la superserie Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La reina del sur 3 Credit: Telemundo (x3) Telemundo estrena este martes 18 de octubre la tercera temporada de su exitosa superserie protagonizada por Kate del Castillo. La historia regresa con nuevas tramas y personajes que prometen seguir cautivando a la audiencia. Conócelos aquí. Empezar galería Pepe Rapazote- Pablo Landero Pepe Rapazote Credit: Telemundo Pablo es un hombre disciplinado y organizado con antecedentes militares. Fue dado de baja debido a un evento en el pasado y pasó a desempeñar una misión altamente confidencial en la CIA. Es un pesimista que actúa muy duro y hace lo que quiere sin importarle nada ni nadie. Pablo tendrá una relación complicada con Teresa debido al temperamento fuerte de ambos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Lama- Susana Guzmán Sofía Lama Credit: Telemundo Susana es la asistente de la Primera dama, una mujer disciplinada que da la sensación de ser muy fuerte y estricta. No sonríe con facilidad pareciendo, por lo mismo, algo mayor de lo que en realidad es. En su vida privada, lleva una vida solitaria y tranquila. No confía fácilmente en las otras personas. 2 de 8 Ver Todo Matías Novoa- Nacho Duarte Matías Novoa Credit: Telemundo Nacho es un periodista rebelde que ha destacado por destapar muchos escándalos políticos. Estudió periodismo con Genoveva. Cree en el poder de la prensa y siempre busca la manera de ejercer su profesión de manera independiente. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Arturo Ríos- Delio Jurado Arturo Ríos Credit: Telemundo Delio es muy extrovertido y siempre está de buen humor. Conoce todo sobre la política mexicana y es el Jefe de Gabinete de la Presidencia, cargo que le ofreció Epifanio. Delio le es leal, pero se pondrá del lado de quien le ofrezca algo mejor. 4 de 8 Ver Todo Ed Trucco- Ernie Palermo Ed Trucco Credit: Telemundo Ernie nació en Argentina y se mudó a los Estados Unidos a los 6 años. Trabajó en el departamento de policía de Nueva York hasta los 30 años y se incorporó a la DEA, en la que fue ascendido a subdirector tras la captura de Teresa Mendoza. Solo le importan los resultados y hace lo que sea por conseguirlo. 5 de 8 Ver Todo Víctor Rebull- Fedor Yasikov Víctor Rebull Credit: Telemundo El hijo de Oleg es un adolescente muy inteligente y reservado. Desde chico demostró ser un jugador de ajedrez muy hábil, puede hablar 4 idiomas y tocar varios instrumentos. No tiene mucho en común con su padre y se siente muy solo ya que, debido a sus frecuentes mudanzas entre países, no ha logrado desarrollar ni mantener buenas relaciones. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anderlet Palomino- Mateo Mena Anderley Palomino Credit: Telemundo Mateo es un adolescente muy empático, entusiasta y aventurero. Comenzó a experimentar con las drogas a los 11 años y su etapa como adicto lo dejó con vivencias que lo hicieron madurar muy rápido para su edad. Su recuperación se debe en gran parte a la ayuda de Gonzalo Perea, un sacerdote que trabaja rescatando a los niños de la calle. Sofía y Mateo crean un vínculo muy estrecho, lo que no es del agrado de Teresa. 7 de 8 Ver Todo Kate del Castillo revela detalles Reina del Sur 3 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image La reina del sur 3: 7 nuevos personajes que llegan a la superserie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.