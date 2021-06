El nuevo galán de Kate del Castillo en La reina del sur 3 Telemundo destapó este martes al elenco que acompañará a la actriz mexicana en la tercera temporada de su exitosa superserie. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo destapó este martes al elenco que acompañará a Kate del Castillo en la tercera temporada de la exitosa superserie La reina del sur, que comenzó a grabarse hace varias semanas en diferentes países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia y Colombia. "Hace casi una década que Telemundo sembró un nuevo estándar en el contenido en español con la llegada de La reina del sur, marcando un 'antes y después' en la televisión hispana. Estamos emocionados de comenzar a filmar la tercera temporada con Kate del Castillo y un maravilloso elenco estelar", dijo Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, a través de un comunicado de prensa que difundió la cadena. "Lo que hace esta temporada aún más especial es que se lleva a cabo en América Latina. La audiencia podrá disfrutar de los escenarios más distintivos y espectaculares de la región, y sentirse de vuelta en casa, mientras acompañan a Teresa Mendoza en esta nueva e impactante etapa". La reina del sur Kate del Castillo en La reina del sur 3 | Credit: TELEMUNDO Los nuevos capítulos de la saga contarán con gran parte del reparto que participó en la anterior temporada, entre ellos Humberto Zurita (Epifanio Vargas), Isabella Sierra (Sofía), Kika Edgar (Genoveva Alcalá), Alejandro Calva (Batman), Tiago Correa (Jonathan), Eduardo Yáñez (Antonio), Lincoln Palomeque (Faustino), Antonio Gil (Oleg), Emmanuel Orenday (Danilo), Cuca Escribano (Sheila), Sara Vidorreta (Rocío Aljarafe), Ágata Herranz (Paloma Aljarafe) y Dmitry Anisimov (Anton). Entre los rostros que se unen al elenco de la nueva temporada se encuentra el del reconocido actor de origen portugués Pêpê Rapazote, quien tendrá una destacada participación protagónica en esta historia junto a Kate como el nuevo galán de La reina del sur. Rapazote, que tiene 82 mil seguidores en Instagram, ha participado en exitosas series como Narcos, Queen of the South y la española Águila Roja, entre otros títulos. "Filmando ya en Bolivia", escribió el actor recientemente a través de las redes sociales. La reina del sur 3 Pêpê Rapazote y Kate del Castillo en La reina del sur 3 | Credit: TELEMUNDO El elenco estelar de la superserie lo completan Noé Hernández, Horacio García Rojas, Ed Trucco, Carlos Valencia, Arturo Ríos, Denia Agalianou y Anderley Ramírez, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina del sur 3 arrancará cuatro años después de que Teresa Mendoza fuera separada de su hija, Sofía, al ser encarcelada en los Estados Unidos por la muerte de tres agentes de la DEA. Luego de un dramático escape, Teresa se enfrenta a un mundo lleno de conspiración, arriesgando su vida con la intención de limpiar su nombre y reencontrarse con Sofia. La superserie se estrenará próximamente por Telemundo en horario estelar.

