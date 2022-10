La reina del sur 3 llega recargada de "acción", "intriga" y "lucha": "Esto se vuelve más un thriller político" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La reina del sur 3 Credit: Telemundo (x3) Inicia la cuenta regresiva para el estreno de la tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur que protagoniza la actriz mexicana Kate del Castillo. El próximo martes 18 de octubre Teresa Mendoza (Del Castillo) retomará la acción para enfrentar la misión más difícil de su vida. Sus actores cuentan lo que podrá ver la audiencia en esta nueva temporada. Empezar galería Así inicia La reina del sur Credit: Telemundo "Esta temporada comienza en una cárcel de alta seguridad donde Teresa Mendoza ha pasado cuatro años en total aislamiento", cuenta Kate del Castillo, protagonista de la superserie. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Unen sus fuerzas La reina del sur Credit: Telemundo "Nuestros dos grandes antagonistas [refiriéndose a Kate y Pepe Rapazote] unen sus fuerzas para poder encontrar a un personaje que Epifanio Vargas necesita", explica Humberto Zurita, quien interpreta al presidente de México. "Así que se va por toda Latinoamérica", agrega del Castillo. 2 de 8 Ver Todo Escenarios de Latinoamérica La reina del sur Credit: Telemundo "Estar trabajando en Latinoamérica para mí es algo muy especial porque son lugares que nunca hemos mostrado en la magnitud que los va a presentar ahora La reina del sur", asegura Kate. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Más acción La riena del sur Credit: Telemundo La actriz adelanta que "viene muchísima acción, más acción que la primera, más acción que la segunda". "Estamos alejados ya de todo lo que es el narcotráfico, esto se vuelve más un thriller político". 4 de 8 Ver Todo Mujeres valientes La reina del sur Credit: Telemundo "Sofía se parece a Teresa en todo", asegura Isabella Sierra. "Las dos son mujeres muy valientes que les ha tocado muy duro, pero que a pesar de todo se aman". 5 de 8 Ver Todo Intriga, poder y lucha La reina del sur Credit: Telemundo "Es una temporada llena de acción, de intriga, de poder, de lucha", comenta Kika Edgar, quien da vida a Genoveva Alcalá. "La verdad es que es espectacular, la fotografía es muy, muy bella", agrega su pareja en la ficción, Zurita. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A lo grande La reina del sur Credit: Telemundo "La reina del sur esta temporada sobre todo se graba a una velocidad vertiginosa", comparte Rapazote. "Yo creo que viene magnificada de muchas maneras, en valores de producción, en historia, en fotografía, en dirección… En todo", añade Kate. 7 de 8 Ver Todo Tráiler de La reina del sur 3 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

