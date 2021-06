La reina del sur 3 ¡inicia sus grabaciones! Kate del Castillo comenzó a grabar este lunes la tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡3,2,1… acción! Tras una larga espera de casi 2 años, Telemundo comenzó a grabar este lunes la tercera temporada de su exitosa superserie La reina del sur. "Oficialmente arranca La reina del sur 3 hoy. Estamos acá en Bolivia", expresó nada más comenzar el día en sus historias de Instagram su protagonista Kate del Castillo, quien no pudo ocultar su emoción de volver a adentrarse en los zapatos de Teresa Mendoza. Consciente del reto que afrontan con el arranque este ambicioso proyecto que tendrá locaciones en diferentes países, su productora ejecutiva, Ximena Cantuarias, compartió unas palabras por medio de su perfil de Instagram ante el inicio de grabaciones. "Hoy iniciamos un nuevo reto, sin duda es enorme. Pero vamos con mucha fe", escribió. La reina del sur La reina del sur 3 | Credit: Instagram Carlos Villegas "Nerviosa" y la vez con un poquito de "miedo" por la responsabilidad que supone dar vida nuevamente a la hija de Teresa Mendoza; Isabella Sierra, quien acaba de cumplir 16 años, también expresó en Instagram su sentir ante el inicio de esta nueva aventura profesional. "Mañana es un día muy especial. Mañana comienzan las grabaciones por fin. Estoy muy nerviosa porque 1 hace mucho tiempo no interpreto a Sofía, o sea va a ser como volver a verla, la extraño mucho. Como que volver a interpretarla, volver a ser como ella la verdad me llena de emoción y de nervios y 2 porque hace mucho no grababa un proyecto como La reina del sur tipo serie o algo que vaya a durar mucho, entonces la verdad es que sí estoy muy nerviosa. Tengo miedo", admitió visiblemente emocionada la adolescente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tercera temporada de La reina del sur iniciará con un salto en el tiempo de cuatro años respecto a la anterior temporada que situará a Teresa Mendoza viviendo tras las rejas en una prisión de máxima seguridad tras ser condenada por las autoridades estadounidenses. La reina del sur Kate del Castillo es La reina del sur | Credit: TELEMUNDO Con la complicidad de sus viejos amigos, Oleg y Jonathan, Teresa logrará salir de prisión y viajará a México, donde se encontrará una vez más con el presidente Epifanio Vargas. En un mundo motivado por las alianzas y los tratos secretos, Teresa aceptará embarcarse en su misión más peligrosa hasta el momento, una que la llevará por toda América Latina con la ferviente esperanza de poder despedirse de su vida como fugitiva y reunirse con su hija Sofía.

