La reina del sur 2 pincha en su reestreno La edición especial de la exitosa segunda temporada de la superserie protagonizada por Kate del Castillo inició débil frente al éxito de las telenovelas de Univision. By Moisés González De lo más visto del prime time hispano a lo menos visto en apenas un año. El reestreno de la segunda temporada de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur no tuvo la acogida esperada. La edición especial de la ficción protagonizada por Kate del Castillo promedió el pasado martes 21 de abril durante su primer capítulo 872 mil televidentes totales (P2+) y 431 mil adultos 18-49 años, siendo la opción más débil del prime time de Telemundo. Image zoom La reina del sur Cortesía TELEMUNDO El regreso de La reina se vio superado por su competidor más directo, la tercera temporada de la serie Sin miedo a la verdad (Univision), que sedujo en su misma franja horaria a 1,2 millones (P2+) y 486 mil adultos 18-49 años, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. 10PM 1. Sin miedo a la verdad: 1,2 millones (P2+) 2. La reina del sur 2: 872 mil (P2+) La telenovela más vista en el prime time hispano continúa siendo la turca Amor eterno (Univision), que se mantiene por encima de los dos millones de televidentes (P2+) frente a los últimos capítulos de la segunda temporada de La doña (Telemundo), que no sobrepasan el millón (P2+). 9PM 1. Amor eterno: 2 millones (P2+) 2. La doña: 974 mil (P2+) Image zoom Amor eterno, la más vista Cortesía UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo similar sucede a las 8 de la noche, donde el melodrama mexicano Ringo (Univision) con José Ron se impone a la telenovela turca de Telemundo, Cennet, con 1,8 millones (P2+). 9PM 1. Te doy la vida: 1,8 millones (P2+) 2. Cennet: 1,1 millones (P2+) Image zoom Te doy la vida TELEVISA La segunda temporada de La reina del sur se estrenó en abril del año pasado por Telemundo ante 2,3 millones de televidentes (P2+), un arrollador dato de audiencia que convirtió a la trama escrita por Roberto Stopello en el mejor estreno de una ficción en español en años. A lo largo de sus 60 capítulos la superserie fue regularmente el programa número 1 de la televisión de habla hispana llegando a promediar 1,07M adultos 18-49 años durante toda su temporada. El final, que la cadena transmitió en julio, congregó frente a las pantallas a 2,2 millones de televidentes totales (P2+), duplicando en audiencia a su principal rival.

