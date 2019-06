Así lucen los protagonistas originales de La reina soy yo By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La actual telenovela estelar de Univision que protagoniza Michelle Renaud es una adaptación de La reina del Flow, una exitosa serie colombiana que se convirtió el año pasado en una de las ficciones más vistas en Colombia. Te mostramos cómo lucen los protagonistas originales de esta historia ambientada en el mundo del reguetón cuya versión mexicana transmite la cadena de habla hispana de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este. Empezar galería Michelle Renaud Image zoom Cortesía TELEVISA La actriz mexicana da vida a Yamelí Montoya, una bella mujer que, tras ser traicionada por el hombre que amaba, regresa años después con una nueva identidad, la de una importante productora musical y caza talentos, para vengarse de todos aquellos que arruinaron su vida. Advertisement Advertisement Carolina Ramírez Image zoom Instagram Carolina Ramírez En la historia original esa venganza la lleva a cabo la reconocida actriz colombiana de 36 años, quien ha protagonizado exitosas telenovelas en su país de origen como La Pola (2010) y La hija del mariachi (2006). Lambda García Image zoom Cortesía UNIVISION El actor mexicano encarna al mezquino y egocéntrico cantante de reguetón, Charly Flow, en la telenovela de Univision Advertisement Carlos Torres Image zoom Instagram Carlos Torres Dicho personaje recae en la versión colombiana en este guapo actor de 30 años que lleva casi dos décadas de exitosa trayectoria artística a sus espaldas en su país de origen, donde ha participado en telenovelas como Francisco el matemático (2017), Sala de urgencias (2015) y Secretos del paraíso (2013), entre otras. Mane de la Parra Image zoom Cortesía UNIVISION El actor y cantante mexicano se adentra en la piel de ‘Juanjo’, el productor musical que vive enamorado desde su juventud de la protagonista de la serie. Andrés Sandoval Image zoom Instagram Andrés Sandoval El actor colombiano da vida al eterno enamorado de Yeimy Montoya en la ficción original. El intérprete de 36 años inició su carrera siendo apenas un niño y ha formado parte de exitosas ficciones como 3 milagros (2011), Rosario tijeras (2010) y Las muñecas de la mafia (2009). Advertisement Advertisement Advertisement Gloria Stalina Image zoom Instagram Gloria Stalina La actriz mexicana, quien dio vida a Milena en la séptima temporada de El señor de los cielos, interpreta a Diana, la esposa y manager de Charly Flow. Mabel Moreno Image zoom Instagram Mabel Moreno La actriz colombiana de 35 años fue la encargada de dar vida a este personaje en la historia original. La ley del corazón (2016), La esquina del diablo (2015) y Narcos (2015) son algunas de las producciones en las que ha participado Mabel. Polo Morín Image zoom Instagram Polo Morín En la piel de Erick Cruz Montoya, el actor mexicano lucha por abrirse camino en el mundo de la música sin saber que la persona que lo está ayudando a lograr su sueño de ser un cantante exitoso es su verdadera madre. Advertisement Advertisement Advertisement Juan Manuel Restrepo Image zoom Instagram Juan Manuel Restrepo A diferencia de Polo, el actor que da vida al hijo de Jeimy en la historia original no había actuado en una serie de televisión antes de participar en esta historia, por lo que lo último que se esperaba el joven intérprete colombiano era ser seleccionado para La reina del Flow. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

