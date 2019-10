La llamativa reacción de Laura Zapata al estreno de Cuna de lobos La actriz mexicana se volvió a mostrar muy crítica a través de las redes sociales con la nueva versión de esta exitosa telenovela que anoche aterrizó en México. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La nueva versión de la exitosa telenovela Cuna de lobos que protagoniza la reconocida actriz española Paz Vega aterrizó anoche por fin en México. El primer episodio de la historia producida por Giselle González fue seguido con especial interés por muchos televidentes que esperaban desde hacía tiempo con ansias poder comenzar a disfrutar de este clásico de la televisión. Image zoom Cuna de lobos. Cortesía TELEVISA Entre esos muchos televidentes que sintonizaron ayer a las 9:30 de la noche Las Estrellas para ser testigos del estreno de la ficción no se encontraba la respetada primera actriz mexicana Laura Zapata. La intérprete de 63 años, quien en su momento se mostró muy crítica con la decisión de que una actriz extranjera fuera a interpretar el personaje que hace más de tres décadas catapultó a la fama a la fallecida María Rubio, no solo no vio el primer capítulo de Cuna de lobos sino que una vez más expresó su descontento por esta nueva versión que ella deseaba protagonizar. “En el rating llevarán la penitencia. Y el que ríe el último ríe mejor”, aseguró Zapata. En el raiting llevarán la penitencia. Y el que ríe al último ríe mejor 😂😂😂 https://t.co/VEzSQFga86 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 8, 2019 La actriz, que estuvo compartiendo en sus redes sociales mensajes de sus seguidores en contra de esta nueva versión de Cuna de lobos, finalmente agradeció no formar parte del elenco de la ficción ya que, aseguró, gracias a ello le salió algo ‘mejor. “Por supuesto que no la estoy viendo […] y claro que estoy feliz pues fíjate que me salió algo mejor. Si la hubiera hecho no hubiera podido hacer el nuevo proyecto”, respondió Zapata a uno de sus seguidores que dejaba entrever que la actriz debía de encontrarse triste tras no haber sido seleccionada para dar vida a Catalina Creel. Por supuesto que no la estoy viendo, pero tú si estás muy pendiente de mi. No te distraigas.

Y claro que no estoy así, estoy feliz pues fíjate que me salió algo mejor. Si la hubiera hecho no Hubiera podido hacer el nuevo proyecto.

Fallaste en todo. 😂😂😂 https://t.co/MJAN9o96v6 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 8, 2019 “Es una gran cereza del pastel de tantos años trabajando. Con una súper mega productora internacional. Estoy feliz”, avanzó Laura en Twitter sobre su nuevo proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva versión de Cuna de lobos que Univision estrenará el 21 de octubre en horario estelar narra la historia de Catalina Creel (Paz Vega), la matriarca de la familia Larios, una mujer sofisticada y elegante pero con una mente fría y calculadora que no titubea en hacer lo necesario para lograr sus objetivos y proteger sus intereses. La serie también cuenta con las actuaciones de Gonzalo García Vivanco, Diego Amozurrutia, Paulette Hernández, Leonardo Daniel, Nailea Norvind, Flavio Medina, Azela Robinson, Osvaldo de León, José Pablo Minor y Carlos Aragón. Advertisement EDIT POST

