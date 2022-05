La nueva generación de galanes que conquista la pequeña pantalla Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galanes Credit: Cortesía (x9) Son guapos, talentosos y cuentan con cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Conoce a Sian Chiong, Bernardo Flores, Federico Ayos, Rodrigo Brand, Juan Pablo Gil, Jason Romo, Diego Klein, Emmanuel Palomares y Carlos Said, la nueva generación de actores que conquista la pequeña pantalla. Empezar galería Sian Chiong Sian Chiong Credit: Cortesía "Realmente nunca soñé con ser actor. Mi papá es director de televisión en mi país (Cuba) y me la pasaba mucho tiempo en su trabajo con él y era un medio con el cual yo estaba familiarizado, pero no pensaba ser actor. Las cosas del destino te van llevando a veces quizás por un camino que tú no imaginabas pero que estabas destinado a él y creo que en mi caso fue así", cuenta el actor cubano, quien actualmente da vida al protagonista juvenil de la telenovela de TelevisaUnivision Corazón guerrero y anteriormente tuvo una destacada participación en el melodrama La mexicana y el güero, que Univision estrenará a finales de mayo. "Para mí actuar es algo mágico", afirma sin dudarlo el intérprete de 28 años. "Ya una vez que me metí dentro de este mundo y sentí la pasión por esta profesión ya es algo que añoro hacer. Si paso mucho tiempo quizás sin actuar me empiezo a sentir ansioso. Actuar es algo que amo con todo el corazón y poderle causar a las personas todas esas sensaciones, todas esas emociones, ver cómo muchos se identifican con tu personaje, otros quizás aprenden de él... El ser esa persona que está en la pantalla de las otras personas en sus casas y que sueñen contigo y se identifiquen contigo o seas un ejemplo a seguir eso me llena de satisfacción. Creo que nací para esto y me siento muy orgulloso. Ojalá mis sueños lleguen a su destino final que sería lograr llegar a ser un actor reconocido a nivel mundial". "Soy de la idea de no pensar en el futuro. Me encanta que la vida me sorprenda y claro que lo ha hecho, por eso soy fiel creyente en dejar que Dios vaya escribiendo el camino de mi vida y mi carrera".

Federico Ayos

"Soy una persona muy introspectiva y seria, hasta que entro en confianza. Soy responsable y comprometido con lo que amo". Así se define el actor argentino, quien en los últimos años no ha dejado de formar parte del elenco de exitosas producciones de TelevisaUnivision como Médicos, El dragón, Te acuerdas de mí y, más recientemente, Amor dividido, telenovela que se transmite actualmente en México. "Siempre soñé con jugar al fútbol", admite entre risas el intérprete de 29 años, "pero la vida me fue llevando para esta profesión que hoy en día amo". "Para mí actuar significa poder conectar desde muchos lugares con muchas personas, con mis compañeras/os de escena, con el público, con el crew que te rodea a la hora de grabar o presentarte en una función. Actuar es conectar y a donde ese barco me lleve ese será el puerto indicado".

Rodrigo Brand

El actor mexicano recién está iniciando su carrera, pero sus participaciones en telenovelas como La mexicana y el güero y Mi fortuna es amarte, que transmite Univision a las 9 p. m., hora del Este, no han pasado desapercibidas entre el público. "Lo que a mí me gusta de la actuación es el tener que estar creando siempre personajes diferentes y distintos a lo que uno es", afirma Brand, quien no siempre soñó con ser actor. "Cuando estaba mucho más chico yo soñaba con dedicarme a algo que estuviera relacionado con los animales. La actuación llegó a mi vida cuando ya era un adolescente y ahí fue cuando me empezó a interesar todo este mundo de la actuación". Su sueño más grande a nivel profesional lo tiene claro. "Ganarme un Oscar. Siempre he soñado con el día que esté sentado y que digan 'the Oscar goes to...'. Y que digan mi nombre".

Juan Pablo Gil

"Desde pequeño me gustaron los escenarios y soñaba con estar en uno", asegura el actor mexicano de 32 años, quien da vida a uno de los protagonistas de la telenovela de TelevisaUnivision La herencia: un legado de amor. "Para mí actuar significa todo: es mi carrera, mi pasión y mi estabilidad emocional", reconoce Juan Pablo, quien también ha participado en los últimos años en melodramas como Si nos dejan, Como tú no hay 2 y El dragón . "Mi sueño más grande es trabajar con Michael Bay en alguna de sus películas".

Jason Romo

El actor mexicano conforma el triángulo protagónico juvenil de la exitosa telenovela Soltero con hijas (Univision). "Soy un hombre versátil. En mi trabajo, en mi vida y en mis hobbies me gusta hacer y experimentar muchas cosas. Además, creo que es una de mis grandes cualidades como actor ya que además me permite explorar todo tipo de posibilidades a la hora de interpretar un papel", comparte Romo, de 25 años, quien próximamente debutará en la pantalla de Telemundo como parte del elenco del melodrama La mujer de mi vida. "Para mí actuar es tener la oportunidad de contar una historia de vida diferente a la mía y explorar sus perspectivas".

Diego Klein

"Para mí actuar es un deleite, es como poder bailar una canción de cuatro meses, [donde] la melodía es el personaje", comenta el actor mexicano de 27 años, quien interpreta al protagonista juvenil de la nueva versión de Los ricos también lloran, que Univision estrenará muy pronto en horario estelar. "No estaba 100% seguro de que quería ser actor, [pero] sabía que quería trabajar en algo que fuera relacionado con el arte [porque] vengo de familia de artistas: mi mamá pintora, mi papá es un escritor de novelas, mi hermana fotógrafa...", cuenta Klein, quien se define como una persona "supertrabajadora", "superperfeccionista" y "superresponsable". "Mi carrera ha ido poco a poco. Creo que me ha ido muy bien y que tengo que estar superorgulloso. Pero también ha sido una carrera de mucha disciplina, de mucha preparación, muchos años de estudiar teatro, de hacer muchas obras de teatro, de no ganar ni un centavo; entonces ahora que está empezando a ir cuesta arriba se agradece y también se agradece que no haya sido tan fácil y que haya yo aprendido a valorar las cosas".

Emmanuel Palomares

El actor venezolano "veía imposible" poder dedicarse al mundo de la interpretación, pero la vida se ha encargado "de decirme que nosotros hacemos posible todo lo que trabajamos". "Hoy me siento afortunado de poder crear e interpretar personajes que conectan con el público", comenta Palomares, quien ha participado en exitosas telenovelas como Vencer el miedo y Vencer el pasado y actualmente protagoniza en México La herencia: un legado de amor. "Para mí actuar es la oportunidad de jugar dentro de una ficción, donde el libreto junto a la creatividad de un equipo son capaces de hacer magia. Mi sueño es seguir haciendo lo que me apasiona".

Carlos Said

Con telenovelas como Como tú no hay 2 y Si nos dejan el actor mexicano de 24 años se ha posicionado en el gusto del público. "Soy un hombre bastante decidido con muchos objetivos y un tipo bastante familiar. Me gusta y amo mucho a mi familia", cuenta Said, quien desde niño tuvo claro que la actuación iba a convertirse en su gran pasión en la vida. "Siempre que iba a ver alguna película o veía alguna novela siempre pensaba que era el actor principal, me disfraza, hacía de todo para convertirme en el personaje principal", rememora sobre su infancia. "Para mí actuar lo significa todo. Mi carrera es el amor de mi vida, es entregarme, es disfrutar, es olvidarme de los problemas, es desconectarme...".

