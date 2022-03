Primeras imágenes y elenco de La mujer del diablo ¡con José Ron y Carolina Miranda! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La mujer del diablo Credit: ViX+ TelevisaUnivision destapó las primeras imágenes y el elenco de su próxima serie original que se estrenará en exclusiva en ViX+, el servicio premium por suscripción en español programado para lanzarse durante el segundo semestre de 2022. Empezar galería La mujer del diablo La mujer del diablo Credit: ViX+ "Con un elenco de primera encabezado por Carolina Miranda y José Ron, tecnología cinematográfica de punta y una propuesta estética excepcional, la ambiciosa producción ha sido totalmente grabada en locación en más de cincuenta lugares en el centro de México y cuenta con más de 1,300 actores extras", presumió TelevisaUnivision a través de un comunicado de prensa en el que se revelaron las primeras imágenes de la serie, que también cuenta en su reparto con Adriana Louvier, Azul Guaita, Alejandro Calva, José Pablo Minor, Samadhi Zendejas, Mónica Dionne, Ianis Guerrero, Marco Tostado y Rodolfo Arias. "Para W Studios es un honor y un desafío desarrollar con lo más altos niveles de producción esta propuesta exclusiva para el nuevo servicio de streaming. La libertad creativa que nos ofrece ViX+ hace que nuestras historias puedan brillar y representar la diversidad de nuestra audiencia de habla hispana, rompiendo esquemas", dijo Carlos Bardasano, presidente de W Studios. "En La mujer del diablo no existen límites: todo se vale y todo se explora. El amor como el odio se ponen a prueba". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio La historia La mujer del diablo Credit: ViX+ La historia original de Leonardo Padrón cuenta el drama de una protagonista llena de realismo y con heridas profundas, a quien se le arrebata su tranquilidad y debe luchar por liberarse. Este inquietante relato de amor, venganza y supervivencia sigue la historia de Natalia Vallejo (Miranda), una maestra de primaria con sueños de salir de su pueblo para dedicarse al turismo y Cristo Beltrán (Ron), un delincuente de alto rango quien aparenta ser el benefactor de los más necesitados y se obsesiona con Natalia sin importar que está enamorada de otro hombre, haciendo lo inimaginable por conquistarla. 2 de 7 Ver Todo Carolina Miranda Carolina Miranda Credit: ViX+ "Estoy muy orgullosa y agradecida de ser La mujer del diablo, esta historia que estamos contando con el alma", expresó la actriz mexicana a través de las redes sociales. 3 de 7 Ver Todo Anuncio José Ron José Ron Credit: ViX+ Su galán en la historia también compartió una imagen de su personaje a modo de aperitivo desde su cuenta de Instagram. "Un poco de mi personaje en La mujer del diablo, que pronto podrán ver en exclusiva por ViX+", escribió. 4 de 7 Ver Todo José Pablo Minor José Pablo Minor Credit: ViX+ El actor mexicano interpreta en La mujer del diablo a Diego Carvajal. "Les puedo asegurar que será una historia que van a disfrutar porque esta hecha con amor, dedicación y profesionalismo. En lo personal he amado la fotografía y el conjunto de sets. Es una fortuna tener trabajo y yo agradezco poder hacer productos con este nivel de calidad. Gracias enormes a todxs los involucradxs, somos un gran equipo", expresó Minor desde su cuenta de Instagram. 5 de 7 Ver Todo Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas Credit: ViX+ La actriz mexicana, quien en los últimos años había desarrollado su carrera de la mano de Telemundo con producciones como Enemigo íntimo y Falsa identidad, también forma parte del elenco de la serie. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adriana Louvier Adriana Louvier Credit: ViX+ La mujer del diablo marca el regreso a TelevisaUnivision de la actriz mexicana. "Aquí les enseño un poco de mi personaje en la serie La mujer del diablo, proyecto que me tiene muy contenta y que podrán ver en exclusiva por ViX+", fueron las palabras con las que compartió esta instantánea en las redes sociales. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

