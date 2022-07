La mujer del diablo con José Ron: ¿cuándo y dónde verla? La serie protagonizada por el actor mexicano ya tiene fecha de estreno. ¡Toma nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ron José Ron, protagonista de La mujer del diablo | Credit: TelevisaUnivision TelevisaUnivision lanzará el 21 de julio en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica ViX+, el nivel premium de su servicio de streaming. Su lanzamiento dará a los suscriptores acceso a 10,000 horas de programación premium de entretenimiento sin publicidad en su primer año y hasta 7,000 horas de deportes en vivo. Entre las series premium que estarán disponibles, se encuentra La mujer del diablo, una ambiciosa ficción protagonizada por uno de los galanes del momento, José Ron, quien el año pasado batió récords de audiencia como protagonista de la exitosa telenovela La desalmada. La historia original de Leonardo Padrón (Si nos dejan) cuenta el drama de una protagonista llena de realismo y con heridas profundas, a quien se le arrebata su tranquilidad y debe luchar por liberarse, personaje que interpreta la actriz mexicana Carolina Miranda. José Ron José Ron protagoniza La mujer del diablo | Credit: TelevisaUnivision "Todos ocultamos algo. Los esperamos pronto en ViX+ el 21 de julio", compartió este lunes su productor ejecutivo, Carlos Bardasano (Si nos dejan, Rubí), en las redes sociales. La mujer del diablo sigue la historia de Natalia Vallejo (Miranda), una maestra de primaria con sueños de salir de su pueblo para dedicarse al turismo, y Cristo Beltrán (Ron), un delincuente de alto rango quien aparenta ser el benefactor de los más necesitados y se obsesiona con Natalia sin importar que está enamorada de otro hombre, haciendo lo inimaginable por conquistarla. "Estoy muy orgullosa y agradecida de ser La mujer del diablo, esta historia que estamos contando con el alma", expresaba meses atrás su protagonista femenina ante su inicio de grabaciones. Carolina Miranda Carolina Miranda protagoniza La mujer del diablo | Credit: TelevisaUnivision La ficción también cuenta con las actuaciones de Adriana Louvier, José Pablo Minor, Azul Guaita, Mónica Dione, Alejandro Calva, Ianis Guerrero, Marco Tostado, Rodolfo Arias, Samadhi Zendejas, Sofía Lama, Jonathan Islas y Arianne Pellicer. María Félix: la doña El 21 de julio también estarán disponibles en el servicio de streaming premium de TelevisaUnivision los primeros dos episodios de la bioserie sobre la vida de María Félix. Sandra Echeverría Sandra Echeverría interpreta a María Félix | Credit: TelevisaUnivision La serie, basada en la investigación periodística y testimonios de las personas más cercanas a María Félix mientras estaba viva –incluido Luis Martínez de Anda, su mano derecha y heredero universal–, relata la vida de la emblemática actriz desde sus inicios hasta su ascenso a la fama y más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandra Echeverría, Ximena Romo, Abril Vergara, Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Josh Gutiérrez, Ximena Ayala, Markin López, Úrsula Pruneda, Ramón Medina, Helena Rojo conforman su elenco.

