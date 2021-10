La mujer de mi vida: Telemundo revela el elenco estelar de su nuevo melodrama Iván Sánchez, Angélica Celaya, Mauricio Islas y Catherine Siachoque encabezan el reparto de esta ficción que se estrenará en el 2022 en el horario estelar de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telemundo develó al elenco estelar de La mujer de mi vida, su nuevo melodrama original que se graba desde hace varias semanas en los foros de Telemundo Center en Miami. Programada para estrenarse el próximo año, la telenovela cuenta con las actuaciones protagónicas del actor español Iván Sánchez, el inolvidable 'gallego' de La reina del sur, y Angélica Celaya, quien dio vida a Jenni Rivera en su bioserie; mientras que los roles antagónicos recaen en Mauricio Islas y Catherine Siachoque. "Estamos muy emocionados y orgullosos de haber reunido a este elenco de lujo para La mujer de mi vida protagonizada por Iván Sánchez, Angélica Celaya, Mauricio Islas y Catherine Siachoque", dijo Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios, a través de un comunicado que difundió la cadena. "Esta es una historia de amor verdadero que llegará directo al corazón del público al verse reflejados en los personajes que enfrentan retos y problemas de familia donde el amor será la clave para superar todo". La mujer de mi vida Angélica Celaya e Iván Sánchez, protagonistas de La mujer de mi vida | Credit: TELEMUNDO El reparto principal también incluye a Patricia Reyes Spíndola, David Ostrosky, Rodrigo Murray, Norma Angélica, Vanessa Díaz, Jason Romo, Rosalinda Rodríguez y Oswaldo Zárate. El elenco estelar lo completan las participaciones especiales de Litzy, Pepe Gámez, Ana Lorena Sánchez, Norkys Batista, Simone Marval, Vin Ramos y Katia Bada. Catherine Siachoque Catherine Siachoque es la villana de La mujer de mi vida | Credit: TELEMUNDO Historia La mujer de mi vida cuenta la historia de Ricardo Oribe (Sánchez), un hombre poco agraciado físicamente pero exitoso hombre de negocios, dedicado a su familia y enamorado de su bella esposa Daniela (Celaya), una joven aspirante a actriz. La mujer de mi vida Iván Sánchez es el protagonista de La mujer de mi vida | Credit: TELEMUNDO La vida de Ricardo da un giro cuando su mejor amigo Emilio (Islas) lo traiciona e intenta matarlo para apoderarse de su empresa y la familia que nunca tuvo. Pese a que su familia y amigos lo dan por muerto, Ricardo sigue vivo, pero sufre de amnesia. Después de un transcurso de 15 años, Ricardo atraviesa por varios cambios físicos y recupera la memoria. Dispuesto a recuperar todo lo que le pertenece, asume una nueva identidad como Pablo Silva para evitar caer en las manos de las autoridades por la mala jugada que Emilio planeó. La mujer de mi vida Mauricio Islas es el villano de La mujer de mi vida | Credit: TELEMUNDO Con la determinación de recuperar al amor de su vida, regresa para reconectar con su esposa, sus hijos y amigos sin ser reconocido. Sin embargo, deberá tener cuidado porque si se descubre quién es podría arruinar su vida y la de los suyos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Datos técnicos La mujer de mi vida es una historia original de Mario Schajris que fue desarrollada y escrita por Daniel Alfonso Rojas, Alberto Gonze y Mario Schajri. La mujer de mi vida Elenco La mujer de mi vida | Credit: TELEMUNDO La serie es dirigida por Serigo Busco, Eduardo Ripari, Ricardo Schwarz y Alfredo Hueck. Elizabeth Suárez es responsable de la producción general y la producción ejecutiva está cargo de Marcos Santana, Karen Barroeta y Miguel Varoni para Telemundo Global Studios.

